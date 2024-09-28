День открытых дверей Банка России прошел в Ингушетии

Как сообщили газете «Ингушетия» в отделении Банка России по республике, участники мастер-класса «Знай свои деньги» попробовали себя в роли работника кассовой службы — они самостоятельно запускали работу техники, которая ведет пересчет, сортировку и упаковку бумажных денег и монет. Здесь каждый желающий смог научиться отличать настоящую банкноту от фальшивой.

День открытых дверей показал, на что посетители предпочитают копить. Гости голосовали за свою мечту обрезью банкнот и высыпали ее в прозрачные ящики с нужным названием. Среди вариантов были: дом, автомобиль, путешествия, хобби. Молодые люди чаще выбирали автомобиль, а посетители постарше — путешествия.

«Открываем двери — раскрываем финансовые горизонты» — так называется экскурсия, подготовленная сотрудниками нашего отделения для гостей. День открытых дверей — это не столько развлекательное, сколько образовательное мероприятие. Около 150 взрослых и детей воспользовались возможностью повысить свой уровень финансовой грамотности", — отметил управляющий отделением Банка России по Ингушетии Магомед-Бек Ужахов.

На лекциях эксперты поделились с гостями знаниями об актуальных мошеннических схемах, о важности соблюдения кибергигиены и о том, как в нашей стране будет внедряться цифровой рубль.

Самые активные и внимательные участники Дня открытых дверей получили сувениры.