Депутаты-единороссы проведут прием жителей Назрановского района Ингушетии

Заявителей выслушают парламентарии Ахмет Цороев, Адам Алиев и Сулейм Муталиев. Мероприятие начнется в 10 часов по адресу: улица Сакалова, 5б.

Записаться на прием и задать интересующие вопросы можно по телефону: 8 (962) 644-27-77. Контактное лицо: Хас-Магомед Кодзоев, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального отделения «Единой России».