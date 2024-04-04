Детям-сиротам в 2024 году в Ингушетии приобретут 24 квартиры

«Федеральный центр выделил нам на эти цели 38 млн рублей. Это именно тот вопрос, который требует дополнительного финансирования. Поэтому принято решение, как и в прошлом году, выделить дополнительно более 20 млн из Национального фонда республики», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Руководитель субъекта считает, что главное — «своевременно и в полном объеме выполнить обязательства перед теми, кто особенно нуждается в нашем внимании и заботе».