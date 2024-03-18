Девяносто пять процентов медиков Ингушетии отдали свои голоса на выборах Президента России

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве республики, мнение медицинских работников, их участие в политической жизни страны имеет особое значение, ведь именно они видят наиболее близко все проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются граждане.

«Выборы Президента — это шанс каждого из нас влиять на будущее страны. Те, кто принял участие в голосовании, выбирали не только главу государства, но и определяли курс развития нашей страны на ближайшие шесть лет», — подчеркнула и. о. министра здравоохранения региона Зарема Антошкиева.