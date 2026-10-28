Деятельность УПЧ в Ингушетии отметили на федеральном уровне

В ходе сессии представители правозащитных ведомств из различных субъектов страны и профильных структур рассмотрели вопросы совершенствования механизмов защиты прав граждан, обмена опытом и внедрения эффективных практик. Отдельное внимание уделили взаимодействию при рассмотрении обращений участников специальной военной операции и членов их семей — от оперативной передачи вопросов ответственным специалистам до контроля за результатами их решения.

В числе направлений дальнейшей работы института Уполномоченного участники обозначили запуск молодёжного патриотического проекта «Преображение» совместно с директором Росгвардии Виктором Золотовым, а также открытие программы грантовой поддержки правозащитных инициатив в регионах.

По итогам мероприятия Ибрагим Цечоев получил поощрение Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Яны Лантратовой за высокий профессионализм и личный вклад в защиту прав и свобод человека и гражданина. Кроме того, он был отмечен Благодарственным письмом генерального директора АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимира Табака за активное внедрение цифровых инструментов обратной связи и открытый диалог с гражданами.

Отмечается, что стратегическая сессия стала площадкой для определения приоритетов развития института УПЧ и выработки подходов, направленных на повышение эффективности защиты прав и свобод граждан.