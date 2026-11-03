Динамику налоговых поступлений обсудили на заседании правительства Ингушетии 

Глава Ингушетии в своем Telegram-канале подчеркнул, что для республики принципиально важно обеспечить поступление всех законодательно установленных платежей в бюджет, поскольку эти средства направляются на развитие социальной сферы, строительство и ремонт объектов, благоустройство территорий.

В текущем году жителям направлено более 107 тыс. сводных налоговых уведомлений. Начисления по земельному, имущественному и транспортному налогам составили 461 млн рублей, что на 22 млн больше, чем годом ранее. Впервые в уведомления включили НДФЛ, который не был удержан налоговыми агентами: это затронуло около 4 тысяч граждан, общая сумма начислений 92 млн рублей.

Срок уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов 1 декабря. Оплатить их можно через электронные сервисы ФНС, портал «Госуслуги», банковские приложения, в отделениях кредитных учреждений, Почты России и МФЦ. Комиссия при использовании этих способов не взимается.

Отдельно была рассмотрена ситуация с объектами недвижимости, которые фактически используются, но не прошли регистрацию в установленном порядке. По республике выявлено 207 таких объектов, при этом около 80% из них не зарегистрированы.

«Поручил правительству совместно с налоговой службой и Росреестром проверить информацию по этим объектам. Важно установить, как они используются на самом деле, и только после этого принимать решения. Здесь необходим взвешенный подход: нельзя допускать, чтобы имущество выпадало из учета, но и любые начисления должны быть обоснованными», — написал Махмуд-Али Калиматов.

Также поднимались вопросы налоговых вычетов, поступлений от продажи имущества и налогообложения иностранных граждан, работающих в республике по патентам. Установление регионального коэффициента на уровне 1,96, по предварительной оценке, может принести бюджету около 10 млн рублей дополнительных поступлений.

Глава региону указал кабинету министров и профильным ведомствам на необходимость продолжить эту работу совместно с налоговой службой. Он добавил, что важно навести порядок в учете имущества, обеспечить поступление положенных бюджету средств и внимательно относиться к обращениям граждан.

Все решения, по его словам, должны приниматься на основании проверенной информации, людям необходимо обеспечить понятные разъяснения по вопросам начисления и уплаты налогов.