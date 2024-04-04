ДК города Сунжи Ингушетии ведет набор в кружок декоративно-прикладного искусства

Во Дворце культуры города Сунжа работает кружок декоративно-прикладного искусства, куда приглашаются все желающие в возрасте от 8 до 22 лет, рассказал газете «Ингушетия» представитель регионального министерства культуры.
«Кружок дает возможность каждому попробовать свои силы в разных видах декоративно-прикладного творчества, выбрать приоритетное направление и максимально развивать себя в нем. Программа кружка комплексная, что позволяет избежать монотонности в обучении», — рассказал собеседник.
По его словам, занятия проводит мастер ДПИ Лидия Хамхоева, которая ждет всех желающих приобрести творческие навыки по вторникам, четвергам и субботам с 9 часов утра до 6 вечера. Записаться в кружок можно по телефону +7-928-097-87-43.