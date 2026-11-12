Для школьников Магаса и Назрани провели уроки электробезопасности

Профилактические мероприятия прошли во второй общеобразовательной школе города Магаса и Назрановской школе-интернате номер один, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе компании.

Заместитель главного инженера филиала Ислам Осканов напомнил детям, что нельзя разжигать костры, запускать воздушных змеев и ловить рыбу вблизи линий электропередачи (ЛЭП), тушить загоревшуюся проводку водой и заходить на территорию трансформаторных подстанций. Специалист обратил внимание на необходимость соблюдения правил безопасности и в быту: запрещено прикасаться к электроприборам мокрыми руками, выдергивать вилку из розетки за шнур и использовать неисправную технику.

Особое внимание было уделено базовому правилу: к лежащему на земле проводу нельзя приближаться ближе чем на 10 метров. Для закрепления знаний энергетик познакомил школьников с проектом компании «Россети» в социальной сети «ВКонтакте» — сообществом Маши Лампочкиной, которая в доступной и игровой форме учит правильному обращению с электричеством.

Ребята с большим интересом включились в обсуждение темы: решали ситуационные задачи, задавали вопросы о функционировании энергосистемы, а также интересовались особенностями работы специалистов, обеспечивающих электроснабжение региона.

«Защита жизни и здоровья детей — наш безусловный приоритет. Электричество не прощает беспечности, поэтому знание базовых правил безопасности должно стать неотъемлемой частью повседневной жизни каждого ребенка. Наша задача как энергетиков — не просто предостеречь, а заложить четкий алгоритм действий в критических ситуациях, переведя сложные технические регламенты на понятный язык. Такие открытые уроки позволяют предупредить риски и сделать жизнь подрастающего поколения безопаснее», — отметил заместитель главного инженера филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» Ислам Осканов.

Профилактическую работу энергетики ведут на системной основе: в течение учебного года занятия проходят в образовательных учреждениях республики, а в летний период — в пришкольных и оздоровительных лагерях.