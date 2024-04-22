До шести лет заключения грозит жительнице Чечни за махинации с маткапиталом в Ингушетии

«По данным следствия, в сентябре 2020 года женщина предоставила в Пенсионный фонд России поддельное свидетельство о рождении ребёнка и документ о временной регистрации в городе Малгобек. На основании этих документов она получила государственный сертификат на материнский капитал», — сказал собеседник.

После этого женщина заключила фиктивный договор купли-продажи квартиры в Магасе и незаконно получила более 466 тысяч рублей в качестве улучшения жилищных условий. Эти деньги она потратила по своему усмотрению.

Прокурор передал дело в Магасский районный суд республики для дальнейшего рассмотрения.

Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса России (мошенничество при получении выплат, совершённое группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

Прокуратура также подала иск о возмещении ущерба, причинённого обвиняемой государству.