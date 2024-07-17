Добровольцы участвуют в ликвидации пожара в горной Ингушетии 

«Добровольцы совместно с сотрудниками МЧС региона, Сунженского лесопожарного центра, а также местного лесничества вовлечены в операцию по тушению пожара на территории лесного фонда Джейрахского района», — рассказал собеседник нашего издания.

По его словам, группа молодых людей работает на месте возгорания с самого утра. В число волонтеров вошли представители Молодежной гвардии, Ресурсного центра добровольчества Ингушетии, а также регионального отделения Молодежного крыла Народного фронта.

Отмечается, что данную инициативу также поддержал Молодежный совет республики.

Стоит напомнить, что лесная местность загорелась по причине высокого уровня пожарной опасности, установившегося в регионе в связи с аномально жаркой погодой.