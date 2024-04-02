Доноров Ингушетии информируют о повышенной потребности в крови всех групп

В государственном бюджетном учреждении «Республиканская станция переливания крови» образовался острый дефицит компонентов всех групп крови. Доноров ждут по будням с 9 до 13 часов. При себе необходимо иметь паспорт.
«Просим всех желающих сдать кровь обратиться на станцию, также хотим отметить, что важную роль в донорстве играют родственники больного», — говорится в релизе.
Как сообщили «Ингушетии» в учреждении, накануне донации нельзя употреблять финики, бананы, жирную и острую пищу.
Адрес станции переливания крови: Назрань, улица Муталиева, 11 (территория Ингушской республиканской клинической больницы).