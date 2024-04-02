Доноров Ингушетии информируют о повышенной потребности в крови всех групп

«Просим всех желающих сдать кровь обратиться на станцию, также хотим отметить, что важную роль в донорстве играют родственники больного», — говорится в релизе.

Как сообщили «Ингушетии» в учреждении, накануне донации нельзя употреблять финики, бананы, жирную и острую пищу.

Адрес станции переливания крови: Назрань, улица Муталиева, 11 (территория Ингушской республиканской клинической больницы).