Два человека пострадали в ДТП в Ингушетии 

Сообщение о ДТП на автодороге «Сунжа—Нестеровское» поступило в дежурную смену регионального главка МЧС сегодня в 14 часов 11 минут. К месту происшествия были направлены сотрудники поисково-спасательного отряда «Эрши».

По прибытии спасателей выяснилось, что произошло столкновение грузового автомобиля КамАЗ с легковым ВАЗ-21112. Травмированных на машине скорой медицинской помощи доставили в Сунженскую районную больницу.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.