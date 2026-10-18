Два человека пострадали в ДТП в Ингушетии 

В Сунженском районе в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе чрезвычайного ведомства по республике.
Сообщение о ДТП на автодороге «Сунжа—Нестеровское» поступило в дежурную смену регионального главка МЧС сегодня в 14 часов 11 минут. К месту происшествия были направлены сотрудники поисково-спасательного отряда «Эрши».
По прибытии спасателей выяснилось, что произошло столкновение грузового автомобиля КамАЗ с легковым ВАЗ-21112. Травмированных на машине скорой медицинской помощи доставили в Сунженскую районную больницу.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.