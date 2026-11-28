Первое ДТП произошло в Назрани в 21:10 по московскому времени на улице Картоева, вблизи магазина «Лотос». По прибытии на место сотрудников поисково-спасательного отряда «Эрзи» выяснилось, что столкнулись Lada Granta и Volkswagen Passat.

Пострадавший попутным транспортом был доставлен в приемное отделение ИРКБ имени Алаудина Ахушкова, затем госпитализирован в реанимационное отделение.

В 22:27 мск в дежурную смену Главного управления МЧС поступило сообщение о второй аварии. В районе авторынка в городе Сунжа столкнулись автомобили Lada Priora и ВАЗ- 21114, обошлось без травмированных и погибших.

Выезжали: сотрудники городского отдела полиции, ПСО «Эрши», медики скорой помощи.

В настоящее время причины и обстоятельства происшествий устанавливаются.