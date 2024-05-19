Два новых случая фиктивной постановки на учет иностранцев выявили в Ингушетии

При проведении правоохранителями операции «Жилой сектор» установлен факт постановки на учет по своему адресу жителем Карабулака троих граждан Узбекистана, которые фактически там не проживали.

Также в Магасе на строящемся объекте обнаружен, проживающий непосредственно там гражданин Азербайджана, хотя временно он поставлен на миграционный учет в домовладении, расположенном в Назрани.

В действиях жителей региона усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 322 УК России.