Две команды из Ингушетии вышли в финал ИИ-хакатона «Точка сборки»

В финал продуктового ИИ-хакатона «Точка сборки» прошли 30 команд, объединивших около 100 участников из разных регионов России. Среди финалистов — две команды из Ингушетии: 10LVL из Магаса и SoftMax из Назрани.
«В рамках отборочного этапа участники работали над тремя задачами от партнёров хакатона: разработкой решения для сферы образования, созданием голосового помощника и улучшением представления характеристик товаров», — сообщил газете «Ингушетия» представитель пресс-службы Академии цифрового развития республики.
Сейчас команды дорабатывают прототипы до минимально жизнеспособного продукта и готовят презентации своих решений. В числе лидеров отборочного этапа также оказались команды из Махачкалы, Москвы и Санкт-Петербурга.
Очный финал хакатона состоится 31 октября в Академии цифрового развития в Магасе. Участники представят свои разработки, а гости смогут познакомиться с решениями на основе искусственного интеллекта.
«Приходите поддержать команды, познакомиться с их проектами и увидеть, как технологии ИИ помогают решать реальные задачи», — отметил собеседник.
Начало мероприятия запланировано на 9 часов. Адрес: Магас, улица Хрущёва, 10. Для посещения финала необходима предварительная регистрация, которая доступна по ссылке.