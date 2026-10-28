Две команды из Ингушетии вышли в финал ИИ-хакатона «Точка сборки»

«В рамках отборочного этапа участники работали над тремя задачами от партнёров хакатона: разработкой решения для сферы образования, созданием голосового помощника и улучшением представления характеристик товаров», — сообщил газете «Ингушетия» представитель пресс-службы Академии цифрового развития республики.

Сейчас команды дорабатывают прототипы до минимально жизнеспособного продукта и готовят презентации своих решений. В числе лидеров отборочного этапа также оказались команды из Махачкалы, Москвы и Санкт-Петербурга.

Очный финал хакатона состоится 31 октября в Академии цифрового развития в Магасе. Участники представят свои разработки, а гости смогут познакомиться с решениями на основе искусственного интеллекта.

«Приходите поддержать команды, познакомиться с их проектами и увидеть, как технологии ИИ помогают решать реальные задачи», — отметил собеседник.

Начало мероприятия запланировано на 9 часов. Адрес: Магас, улица Хрущёва, 10. Для посещения финала необходима предварительная регистрация, которая доступна по ссылке.