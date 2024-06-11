Единороссы Ингушетии проверили готовность детских лагерей Малгобекского района к летней кампании

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении ЕР, реализуя Народную программу, участники «партийного десанта» провели мониторинг текущего состояния летних лагерей «Алые паруса» в с. п. Инарки, и «Солнышко» в с. п. Сагопши.

Гости окунулись в атмосферу жизни детских учреждений, пообщались с ребятами и вожатыми. Отмечается, что акцент был сделан на организацию питания детей.

Активисты также оценили инфраструктуру, спортивные площадки.

«Родители живо интересуются рационом питания своих чад, поэтому мы, конечно, в первую очередь зашли в столовую. Потом понаблюдали за играми во дворе», — рассказал секретарь МО партии в Малгобекском районе Корейш Гулиев. По его словам, в каждом лагере 90-100 детей.