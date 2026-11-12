Единороссы Ингушетии проверили качество школьного питания в Малгобеке 

Участие в проверке приняли Усман Евлоев — секретарь местного отделения партии, а также депутаты партийной фракции в Городском совете депутатов и сторонники ЕР. Главными темами для участников мониторинга стали: организация горячего питания учеников, условия, в которых работает столовая, качество приготовления и выдачи блюд, а также соблюдение санитарных норм.

Отдельный акцент был сделан на том, насколько слаженно выстроен сам процесс питания и созданы ли условия, при которых учащиеся получают полноценный горячий обед.

«Школьное питание — это не просто обязательная часть образовательного процесса. Это вопрос ежедневной заботы о здоровье детей, их самочувствии и комфорте. Для нас принципиально, чтобы за каждым установленным требованием стоял конкретный результат — качественное и полноценное питание для каждого школьника», — отметил Усман Евлоев.

Выездные мероприятия подобного рода дают возможность оценивать организацию социально значимых направлений прямо на местах, выявлять вопросы, требующие дополнительного внимания, и поддерживать обратную связь с образовательными учреждениями.

Отмечается, что контроль за реализацией социальных направлений Народной программы партии «Единая Россия» будет продолжен.