Единороссы Назрани проверили территории, благоустроенные в рамках партпроекта «Городская среда»

В мероприятии приняли участие секретарь отделения партии в Назрани, член Генсовета «Единой России» Юсуп Богатырев, депутаты Горсовета и молодогвардейцы.

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении партии «Единая Россия», особое внимание уделялось санитарному состоянию, степени организации вывоза мусора и качеству уборки территории. В центре внимания активистов также было общее состояние элементов городской среды в зонах отдыха и других общественных местах.

«Партийный проект нацелен на улучшение благоустройства дворов и мест общего пользования на основе обращений и предложений жителей, обеспечение общественного контроля на всех этапах реализации программы благоустройства», — подчеркнул секретарь местного отделения партии Юсуп Богатырев.