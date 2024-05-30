Единороссы Назрани проверили территории, благоустроенные в рамках партпроекта «Городская среда»

Назрановские единороссы провели мониторинг общественных территорий, благоустроенных в рамках партийного проекта «Городская среда».
В мероприятии приняли участие секретарь отделения партии в Назрани, член Генсовета «Единой России» Юсуп Богатырев, депутаты Горсовета и молодогвардейцы.
Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении партии «Единая Россия», особое внимание уделялось санитарному состоянию, степени организации вывоза мусора и качеству уборки территории. В центре внимания активистов также было общее состояние элементов городской среды в зонах отдыха и других общественных местах.
«Партийный проект нацелен на улучшение благоустройства дворов и мест общего пользования на основе обращений и предложений жителей, обеспечение общественного контроля на всех этапах реализации программы благоустройства», — подчеркнул секретарь местного отделения партии Юсуп Богатырев.