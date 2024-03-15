Единственного оставшегося в живых участника ВОВ из Ингушетии навестил Махмуд-Али Калиматов

Руководитель субъекта отметил, что решил посетить ветерана «в этот важный для всех нас день — выборы Президента страны».

«Он ровесник Ингушетии — ему, как и нашей республике, в этом году исполняется 100 лет. Преклонный возраст дает о себе знать, Магомед Медаров редко выходит из дома. Поэтому ему было предоставлено право голосовать, находясь дома», — сообщил Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, безусловно, участники Великой Отечественной войны для нашего молодого поколения — пример героизма и настоящего патриотизма. Когда ветераны принимают участие во всех выборах, это вызывает чувство особой гордости и уважения.

«Магомед Хасултанович по-прежнему неравнодушен к судьбе страны. Голосуя на выборах Президента, он личным примером вдохновляет каждого из нас двигаться вперед, созидая на благо нашей Родины — России», — добавил Глава.

Напомним, в годы ВОВ Магомед Медаров служил пехотинцем, затем организовывал движение партизан в Белоруссии, где вместе со своими бойцами уничтожил сотни оккупантов и множество единиц вражеской техники. Он был дважды ранен, награжден орденом Отечественной войны I степени и медалью «За отвагу».