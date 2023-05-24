Свою продукцию на платформе теперь предлагают и 12 агропредприятий Ингушетии, которые зарегистрировались на маркетплейсе. Об этом в ходе рабочей встречи в режиме видеосвязи в Магасе Главе республики Махмуд-Али Калиматову рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Магамед Гагиев.

«Регистрация на платформе большого количества сельхозтоваропроизводителей по всей стране свидетельствует о широких возможностях для развития бизнеса и предоставляемом доступе к новым каналам сбыта на маркетплейсе. Агропредприятия региона не только могут выставить на продажу свою продукцию, но и приобрести широкий спектр товаров по низким ценам», — сказал министр.

Магамед Гагиев пояснил, что на платформе представлены каталоги сельскохозяйственной техники и запчастей, семян, удобрений, средств защиты растений, сельскохозяйственных животных, оборудования, горюче-смазочных и расходных материалов. Сегодня на платформе насчитывается более 400 товарных категорий, что позволяет даже нишевым товарам в агросекторе найти своих покупателей.

Руководитель сельскохозяйственного ведомства проинформировал Главу региона, что на данный момент платформу «Свое фермерство» для представления своих продуктов используют такие компании, как АО «Щелково Агрохим», предлагая удобрения и зерно. Также свою продукцию на маркетплейсе представляют такие крупные поставщики нашего региона, как ООО «ЭкоМуслимПродукт», ООО «Сад-гигант», ООО «Обанхи».

Глава Ингушетии подчеркнул, что использование таких площадок не только помогает продвижению продукции на рынке, но и способствует развитию сельского хозяйства в целом.

«Это эффективный инструмент для продажи сельскохозяйственной продукции в одном месте, но он также позволяет аграриям получать доступ к новым рынкам сбыта. Важно, что такие площадки предоставляют возможности для развития бизнеса. Использование новых технологий и цифровых сервисов позволит нам оптимизировать бизнес-процессы и повысить эффективность работы агропредприятий. Да и в целом использование маркетплейсов и других цифровых сервисов в сельском хозяйстве является важным элементом модернизации этой отрасли», — считает Махмуд-Али Калиматов.

Министр также уточнил, что платформа «Свое фермерство» не только представляет собой площадку для купли-продажи сельскохозяйственных товаров, но и предлагает аграриям комплексные меры поддержки и инструменты для развития, в том числе доступ к цифровым сервисам, к информационно-образовательным ресурсам, к льготному финансированию бизнеса.

Магамед Гагиев добавил, что для участия в масштабной федеральной программе поддержки предприятий АПК, организованной Министерством экономического развития России и «Россельхозбанком», необходимо с 11 мая по 9 июня 2023 года подать заявку в одном из центров «Мой бизнес» или в онлайн-формате, заполнив специальную форму. Срок действия программы ограничен, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.