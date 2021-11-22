Инфляция

«Борщевой набор» стал дороже

ЦБ объяснил удорожание овощей в Ингушетии поступлением в продажу нового урожая в меньшем объеме

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Уровень годовой инфляции в Ингушетия в октябре 2021 года составил 9,73% и оказался ниже среднего значения по СКФО (10,34%) и выше общероссийского показателя (8,13%). В сентябре показатели составляли 8,57%. Как сообщает отделение Национального банка по республике Южного главного управления Банка России.

«На динамику инфляции в регионе повлияли в основном факторы федерального характера: снижение предложения овощей открытого грунта из-за неблагоприятных погодных условий и перенос в цены возросших издержек производителей животноводческой продукции», — сказано в пресс-релизе ЦБ.

По данным банка, региональными факторами являлись: увеличение затрат тепличных хозяйств, а также рост спроса в некоторых сегментах рынка непродовольственных товаров.

Годовой прирост цен на продовольственные товары в октябре ускорился до 14,31% с 12,13% в сентябре. Основной вклад в ускорение роста цен на продовольствие внесла динамика стоимости плодоовощной продукции и мясопродуктов, сказано в сообщении банка.

В октябре продолжилось удорожание овощей «борщевого набора» (картофель, капуста, лук, морковь, свекла). Это связано с поступлением в продажу нового урожая в меньшем объеме, чем годом ранее, в том числе из-за смещения сроков уборки и снижения его качества на фоне неблагоприятных погодных условий (обильные и продолжительные дожди и холодная погода в регионе). Дополнительное давление на цены оказали увеличившиеся издержки сельхозпроизводителей (рост стоимости минеральных удобрений, запасных частей сельхозтехники и т. д.). Сокращение предложения вследствие снижения объемов импортной продукции, в том числе из-за перебоев в поставках, наряду с ростом издержек производства в условиях холодной осени текущего года привели к дальнейшему удорожанию стоимости тепличных помидоров и огурцов.

Перенос в цены расходов, связанных с подорожанием кормов и импортных ветеринарных препаратов, обусловили ускорение роста цен на мясопродукты и яйца в годовом выражении.

Увеличение издержек производителей на упаковку, оборудование и маркировку оказало влияние на повышение темпов прироста цен на молоко и молочную продукцию.

В то же время рост валового сбора сахарной свеклы и семян подсолнечника способствовал замедлению роста цен на сахар и подсолнечное масло.

По данным ЦБ, годовой прирост цен на непродовольственные товары в октябре ускорился до 7,81% с 7,43% в сентябре.

В условиях действия льготных ипотечных программ в республике сохраняется высокий спрос на жилье, что в свою очередь продолжило обуславливать увеличение годовых темпов прироста цен на строительные материалы.

Рост тарифов на контейнерные перевозки, а также удорожание сырья на фоне динамики мировых цен на хлопок привели к ускорению роста цен на одежду и белье.

Сокращение предложения электронных комплектующих на мировом рынке, вызвавшее уменьшение объемов производства электротоваров, привело к дальнейшему их удорожанию.

Увеличение объемов оптовых поставок и количества АЗС на рынке региона в условиях роста числа потребителей-автомобилистов, использующих специализированное оборудование для газомоторного топлива, привело к замедлению роста цен на само газомоторное топливо в годовом выражении.

При этом годовой темп прироста цен на услуги в октябре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем практически не изменился, составив 1,07%.

Расширение перечня услуг региональными курортно-оздоровительными организациями и повышение их конкурентоспособности на местном рынке повлияло на некоторую переориентацию населения на внутренний отдых, что привело к замедлению роста цен на отдельные направления зарубежного туризма.

Кроме того, увеличение спроса на услуги внутреннего туризма в преддверии ноябрьских праздников повлияло на замедление снижения годовых приростов цен на услуги железнодорожного транспорта.

Годовая динамика цен на остальные виды услуг практически не изменилась, сохранившись на уровне значений прошлого месяца.

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