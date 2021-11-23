Цифра идет в гору: «Ростелеком» начал строительство оптической инфраструктуры для горнолыжного курорта «Мамисон»

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«В периметре проекта — прокладка линий связи от селения Калак на высоте 2316 метров над уровнем моря до селения Лисри и от селения Зарамаг до селения Нар на высоте 1736 метров. К настоящему моменту завершены проектно-изыскательские работы, и компания приступила к строительству волоконно-оптических линий связи. Линейная часть строительства по всем кабельным трассам практически готова, станционная часть будет готова до конца года, после чего планируется запуск и настройка оборудования, позволяющего обеспечить предоставление услуг связи в полном объеме», — сказал директор Северо-Осетинского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Гальцев.

На территории «Мамисона» будет располагаться сеть кафе, ресторанов и магазинов, центров досуга, спортивные и лечебно-оздоровительные объекты, гостиничные комплексы. Уже в зимнем сезоне 2023-2024 гг. на горном курорте начнут работать восемь трасс общей протяженностью около 20 км и два подъемника. Все объекты «Мамисона» планируется подключить к интернету.

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