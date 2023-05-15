Цифровизация городского хозяйства: «Ростелеком» представил экосистему ИТ-решений в сфере ЖКХ на Кавказской инвестиционной выставке

Кавказская инвестиционная выставка стала ключевым событием Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), организованным с целью привлечения внимания к вопросам социально-экономического развития региона. Деловая программа включала более 30 мероприятий с участием почетных гостей из зарубежных стран, представителей российских органов власти, бизнеса и СМИ.

В рамках сессии «Цифровые решения как эффективный инструмент повышения эффективности функционирования отраслей ЖКХ и ТЭК» эксперт «Ростелекома» познакомил участников с портфелем проектов цифровизации городского хозяйства. Спикер подробно рассказал о решениях в сфере ЖКХ, направленных на создание единого информационного пространства между управляющими компаниями, собственниками жилья и государством. Применение автоматизированных систем позволит увеличить надежность и качество коммунальных услуг, дать импульс развитию цифрового обслуживания клиентов, сократить документооборот, снизить потери и риски.

««Ростелеком» — провайдер с подтвержденным позитивным опытом региональной цифровизации. С 2015 года мы успешно запустили свыше 500 проектов «Цифрового региона». За счет их внедрения более высокое качество жизни сегодня доступно миллионам наших соотечественников, проживающих в городах 80 субъектов страны. Мы выстраиваем экосистему, которая включает комплексные решения в трех областях цифровизации: безопасность, управление и комфорт. При этом каждый из проектов полностью обеспечиваем необходимой телеком-инфраструктурой», — отметил Роман Кузьменко, директор направления продуктового предложения ПАО «Ростелеком».

Кавказская инвестиционная выставка состоялась в крупнейшем в СКФО многофункциональном выставочном центре (МВЦ) «МинводыЭКСПО». Здесь проводятся более 50 мероприятий международного, федерального и регионального уровня, которые ежегодно посещают около 300 тыс. человек. Эффективную работу площадок обеспечивают передовые инженерно-технические решения. В частности, для организации в МВЦ современной телекоммуникационной инфраструктуры «Ростелеком» подключил услуги «Wi-Fi для бизнеса» с 99 точками доступа к беспроводной сети и «Интернет для бизнеса» с пропускной способностью канала передачи данных до 1 Гб/с.

«Под проекты разного масштаба мы готовы предложить индивидуальные кейсы, которые избавят от покупки дорогостоящего оборудования и найма дополнительного штата сотрудников. Наша компания обладает широким спектром гибких цифровых возможностей, чтобы удовлетворить потребности бизнеса любого масштаба», — отметил Роман Завязкин, директор Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком».

На период проведения Кавказской инвестиционной выставки специалисты провайдера также установили сервис «Виртуальная частная сеть», который позволил участникам обмениваться коммерческой и конфиденциальной информацией любого объема, в том числе с помощью голосовой и видеосвязи, по защищенной сети без строительства магистральных сетей.

С подробной информацией о проектах и решениях «Ростелекома» для бизнеса можно ознакомиться на сайте.

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