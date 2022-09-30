По словам Главы республики Махмуда-Али Калиматова, форум был инициирован для бизнеса, несмотря на сложную политическую обстановку, связанную, в том числе и с санкционным давлением, «чтобы предприниматели региона чувствовали, что власть республики всегда заинтересована в повышении к себе доверия». Он отметил, что регион является достаточно открытым для инвестиций, власти республики намерены развивать это направление и дальше.

В рамках форума «Деловая Ингушетия — 2022» работали выставочные павильоны, где свою продукцию представляло более 150 производителей. Также в рамках мероприятия состоялась церемония вручения премии «Предприниматель года», которую получили лучшие работодатели, налогоплательщики и меценаты — всего было предусмотрено 11 номинаций.

Особое внимание руководителя региона и участников форума привлекла секция, где проходила презентация инновационных технологий от резидентов «Центра инновационных разработок». В частности, их заинтересовала модель двигателя внутреннего сгорания нового типа МД1 изобретателя Дауда Мержоева, предназначенного для беспилотников. Как утверждает автор проекта, учитывая простоту двигателя, ему нет аналогов, и его изобретение является прорывом.

Как сообщил изобретатель корреспонденту газеты «Ингушетия», он давно ведет изобретательскую деятельность. Окончив Тамбовский институт химического машиностроения, Мержоев начал преподавать и заниматься с группой студентов, в рамках кружка, созданного им же на базе этого высшего учебного заведения. Приехав домой в Ингушетию, инженер продолжил работу в этом направлении.

«Сейчас я работаю в топливно-энергетическом колледже. Я представляю своё изобретение — однотактный двигатель внутреннего сгорания, двигатель, который сможет работать на высотах до 15 тыс. метров, не теряя свою мощность. Его разработкой я увлёкся ещё в 1987 году. Если не бы развал СССР, то проект наверняка был бы реализован. На нынешнюю модель двигателя (до 800 лошадиных сил) я потратил два года. Он будет отличаться от своих предшественников лёгкостью и экономичностью. Мой партнёр Иса Даурбеков распечатал модель двигателя на 3D принтере, так что всё на виду», — поделился Дауд Мержоев.

Команда Мержоева создала концепт беспилотника с размахом крыльев 16 метров. Концепт получит господдержку, пообещал Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Кроме того, уже заключены соглашения с инвесторами: ООО «Имедиарт», ООО «Теннантс груп», ООО «Асфат», ООО «АИС Инжениринг», ООО «Терра».

Заинтересовался изобретением Мержоева и владелец московской технологической инвестиционной компании Владимир Магеров, который приехал в Ингушетию по приглашению Ибрагима Цураева, являющегося одним из лидеров отрасли программного обеспечения и связи в республике.

«Форум был удачным, надеюсь, что он будет проходить на регулярной основе. В следующем году мы выйдем на полноценное соглашение по размещению ряда производств в Ингушетии. Намереваемся создать производство по сушке плодоовощной продукции и лекарственных трав. Нам известно, что в республике существует аптекарский огород на 25 га. Мы сможем создавать БАДы, которые принесут людям здоровье и настроение. Для этого будут привлечены Томский и Новосибирский государственные университеты. В Ингушетии мы активно участвовали в социальных проектах, проекте «Генеральная уборка». Эта деятельность принесла Ингушетии всероссийское признание», — отметил Владимир Магеров.

Напомним, участниками форума «Деловая Ингушетия» стали более 100 представителей бизнеса региона. Это производители обуви, представители швейной фабрики, предприятия по производству очистных сооружений, ряда предприятий, работающих в сфере производства стройматериалов, сельского хозяйства и туризма.