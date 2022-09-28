Калиматов сообщил, что реализацией своих проектов в регионе заинтересованы разные инвесторы, которые уже запустили в регионе завод сверхъярких диодов, который производит энергосберегающее осветительное оборудование, предприятие по производству детского питания, швейную и обувную фабрики, птицекомплекс «Южный», агрокомплекс «Сунжа».

Также Глава региона отметил, что в текущем году аграрии региона побили рекорд по сбору урожая зерновых — только с 1 гектара было собрано около 45 центнеров, тогда как еще пять лет назад эта цифра составляла 10-15 центнеров с гектара. Махмуд-Али Калиматов выразил уверенность, что ознакомление представителей АСИ с промышленными предприятиями региона и возможностями сельскохозяйственной отрасли может привести к большему сотрудничеству республики с агентством и благотворно скажется на развитии региона.

Светлана Чупшева заверила руководство Ингушетии, что АСИ намерено узнать больше о мерах поддержки для предпринимателей в республике, о работе регионального законодательства в части взаимодействия с инвесторами, узнать какая в регионе есть инфраструктура для развития проектов. Кроме того, гендиректор АСИ проинформировала власти республики, что правительство России перезапускает инвестиционный стандарт для регионов, это — свод правил, которые обеспечивают прозрачные, понятные условия, а также минимизацию рисков для инвесторов, которые намерены инвестировать в тот или иной регион.

«Мы сегодня обязательно рассмотрим критерии инвестиционного рейтинга, который для нас является важным критерием оценки инвестиционного климата. Ингушетия в рейтинге всегда находилась в середине, по итогам прошлого года вы, действительно показали сильную динамику по большинству показателей, и оценка удовлетворённости бизнеса увеличилась, и сроки проведения процедур в части разрешительных документов сократились. Хотим сегодня подробно рассмотреть все показатели и посмотреть все точки роста, потому что очень важно не останавливаться на достигнутых результатах, чтобы конкурировать с другими регионами и создать максимально комфортные условия для предпринимателей», — сказала Светлана Чупшева в ходе встречи.

Глава АСИ отметила, что агентство намерено предложить различные варианты, которые бы позволили жителям пройти образовательные программы по востребованным на рынке труда компетенциям.

«Благодаря помощи и поддержке федеральных властей, многие вопросы у региона получается решать успешно, в том числе и те, которые касаются инвестиционных проектов. Надеюсь, что приезд Вашей делегации, свежий взгляд со стороны поможет нам решить ряд вопросов, касающихся и занятости населения, и инвестиционного развития», — сказал Глава республики.

По словам Калиматова, в Ингушетии созданы условия для инвестиционной деятельности по развитию промышленной сферы. При этом существует проблема устаревания их производственной и материальной базы.

«Мы планируем осуществить их реанимацию и модернизацию, обеспечить эффективные рабочие связи промышленных объектов. Хочу отметить, по линии привлечения инвестиций в текущем году мы привлекли финансов на более 14 млрд рублей», — добавил Глава субъекта.

По данным главы Ингушетии, в промышленном секторе по линии антисанкционных мер для успешной работы предприятий по ряду аспектов власти ожидают финансовой помощи со стороны федеральных профильных ведомств и служб.

Выступая перед участниками дискуссии, глава Минтруда региона Хаджибекир Муталиев отметил, что Ингушетия в 2022 году приступила к реализации подпрограммы «Совершенствование программы комплексной реабилитации и реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов » госпрограммы «Доступная среда».

«В рамках подпрограммы на 2025 год предусмотрены денежные средства из федерального бюджета в размере 16 828,2 тыс. руб., из республиканского — 885,7 тыс. руб.», — сказал Муталиев.

По его словам, она предполагает распределение денежных средств между Минтруда, Минобрнауки, Минздравом и Минкультуры Ингушетии.

Так, в 2025 году в рамках упомянутой подпрограммы планируется реализация мероприятий по приобретению медицинского, реабилитационного оборудования, оснащению организаций компьютерной и оргтехникой, а также по повышению квалификации специалистов, осуществляющих комплексную реабилитацию инвалидов.

При этом министр отметил, что в связи с высокой дотационностью регионального бюджета и несмотря на оказываемую финансовую помощь на решение вопросов обеспечения доступной безбарьерной среды для инвалидов, требуются дополнительные финансовые средства на реализацию мер по обеспечению трудовой занятости инвалидов путем создания новых оборудованных (оснащенных) для них рабочих мест на предприятиях республики (в том числе сопровождаемого трудоустройства).

Далее делегация посетила ряд промышленных предприятий.

Гости побывали на заводе по производству алюминиевых профилей «РИАК», где им показали производственный цикл на разных этапах.

Напомним, что «РИАК» единственное в СКФО предприятие по выпуску алюминиевого профиля. Первая производственная линия была введена в эксплуатацию еще в 2012 году, вторая — в 2018-м. Предприятие изготавливает не только стандартную продукцию, но и по индивидуальным чертежам заказчика. Всего в каталоге предприятия не менее 500 номенклатурных позиций алюминиевого профиля.

На заводе функционирует автоматизированный прессовый комплекс, линия порошковой покраски и лаборатория для контроля качества выпускаемой продукции. Здесь создано более 300 рабочих мест и работают на производстве не только местные жители, но и иногородние. Сегодня завод не простаивает, работает в три смены и имеет постоянных заказчиков не только в регионах Северного Кавказа, но и в Москве, Подмосковье, Сибири.

Основным поставщиком сырья заводу «РИАК» для изготовления алюминиевых профилей является завод алюминиевых сплавов «РИАЛ» с производственной мощностью до 10 тыс. тонн продукции в год, который делегация посетила следующим пунктом.

Интерес у Светланы Чупшевой и сопровождавших ее коллег вызвала также продукция швейной фабрики в сельском поселении Али-Юрт Назрановского района. Объект сметной стоимостью в 600 млн рублей и общей площадью 10 863 квадратных метра был построен в 2017 году, но после недолгого периода работы, предприятие закрыли.

По поручению Главы Ингушетии предприятие было реанимировано. Около 130 человек приступили к работе, после обучения швейным специальностям. После выхода фабрики на полную производственную мощность, общее количество трудоустроенных должно достичь 1,5 тыс. человек.

«Достойные производства. Мы посетили две заводские площадки РИАЛ и РИАК, а также швейную фабрику. Увидели современное оборудование, крепкий малый и средний бизнес, качество продукции высокое, и она востребована на рынке. Поэтому желаю только успехов региону, сотрудникам, руководству предприятий — всей команде», — сказала гендиректор АСИ.

Чупшева напомнила, что для работы с регионами ключевой оценкой является ежегодный Национальный инвестиционный рейтинг субъектов России, который формируется Агентством вместе с деловыми объединениями ежегодно и представляется на Петербургском международном экономическом форуме.

«В этом году Президент отметил высокую динамику показателей Ингушетии в рейтинге. По большинству позиций республика продвинулась вперед. Это отметил и бизнес, который здесь работает, и в части мер поддержки, и в части открытости диалога с органами власти, сокращения сроков и процедур разрешительной документации, всевозможных подключений, сопровождение инвестора. Это очень хороший сигнал, важный не только для предпринимателей, которые уже работают в республике, но, прежде всего, для потенциальных инвесторов, которые пока только присматриваются к региону. И я думаю, что для них это тоже может быть таким еще одним окном возможностей для сотрудничества с субъектом», — отметила Чупшева, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

В рамках программы визита в республиканском правительстве прошло совещание с участием представителей АСИ: директора проектов Лаборатории инициатив Михаила Уткина, директора дивизиона «Развитие регионов и инвестиции» Александра Смекалина и куратора СКФО дивизиона Тиграна Минасяна.

Первый заместитель председателя правительства региона Олег Фурсов сообщил, что по сравнению с 2019 годом, в Ингушетии на 12% увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства, а также повысилась доля занятых в бизнесе. В результате проведенной работы улучшилась инвестиционная активность республики на 24 позиции в Национальном рейтинге.

Фурсов отметил, что в целях повышения уровня жизни населения в регионе акцент делается на улучшение условий для бизнеса, повышение эффективности работы, направленной на развитие МСП.

«Сегодня на совещании с Главой региона Махмуд-Али Калиматовым руководитель Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева отметила вклад общественности, предпринимательского сообщества и усилий правительства в то, чтобы наш рейтинг и инвестклимат существенно улучшился. У нас еще есть значительные резервы, которые связаны с тремя составляющими прежде всего: сокращение сроков предоставления тех или иных услуг, налаживание обратной связи с бизнес-сообществом и пресечение противоправных действий — над всем этим мы также продолжим усердно работать», — сказал зампред.

В свою очередь Смекалин отметил, что «безусловно рейтинг инвестиционной привлекательности является одним из основных инструментов развития регионов, однако с прошлого года появился новый — рейтинг качества жизни».

«Мы понимаем, что нельзя развивать регион только с одной стороны — он должен развиваться гармонично. И принципиальное отличие новой программы в том, что мы опираемся не на статические показатели, а на опросы, на мнение жителей. Тем самым, мы стараемся помочь руководителям регионов обратить внимание на запросы населения: что волнует людей и бизнес-сообщество», — подчеркнул он.

Фурсов обратил внимание, что для улучшения качества жизни в республике проводится объемная работа, в том числе создано новое министерство энергетики и ЖКХ, которое совместно с ресурсоснабжающими организациями обеспечивает функционирование коммунальной инфраструктуры, строятся дороги, школы и детские сады, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.