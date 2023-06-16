15 июня в час дня в Зале конгрессов состоялась церемония открытия ПМЭФ-2023. На мероприятии присутствовал вице-премьер России Андрей Белоусов, а также высокие гости из других стран. Участников мероприятия приветствовал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Форум показал, что многополярный мир сегодня действительно есть, и для бизнеса важно понимать, какие события происходят на разных полюсах. Если долго смотреть на закат, можно пропустить будущий восход. Петербург и Россия развиваются, осваивают технологии, строят современные предприятия», — отметил он.

Как сообщается, в форуме участвует более 17 тысяч человек. Главная тема — суверенное развитие как основа справедливого мира. В Северную столицу приехали представители 130 стран: Китая, Индии, Арабского мира, Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии. Главным событием станет выступление на форуме Владимира Путина на пленарном заседании сегодня, 16 июня.

Деловая программа обширная. Она поделена на темы. Среди них, к примеру, «Мировая экономика в эпоху глобальных перемен» и «Выстраивание технологического суверенитета». 150 мероприятий за четыре дня: деловые встречи, дискуссии, подписание многомиллиардных соглашений, проекты со всей России, в том числе из новых регионов.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий подписали соглашение о сотрудничестве.

Стороны договорились содействовать развитию межрегиональной экономической интеграции и укреплению связей в сферах транспорта, информационных коммуникаций, промышленности, АПК, торговли и услуг, архитектуры и строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования, науки, культуры, туризма и спорта, охраны окружающей среды, семейной и молодежной политики, формирования конкурентной среды и в других направлениях, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Махмуд-Али Калиматов в своем Телеграм-канале отметил, что эти мероприятия в рамках соглашения позволят жителям двух субъектов лучше узнать друг друга, произвести культурный обмен, укрепить дружеские связи.

«Россия всегда была многонациональной страной, и, несмотря на разные традиции и обычаи, мы были крепко связаны дружескими узами и любовью к своей великой Родине. Жители Запорожской области хотят интегрироваться с нами и развиваться. Мы сможем обеспечить им поддержку во многих сферах, также как и они нам», — подчеркнул Глава республики.

Он добавил, что пригласил запорожцев посетить Ингушетию, чтобы лично убедиться, какие гостеприимные и доброжелательные люди живут в республике. Также руководитель субъекта выразил уверенность, что соглашение повлияет на повышения качества жизни и благополучия жителей двух регионов.

Евгений Балицкий отметил, что они планируют приехать в Ингушетию для обмена опытом в сфере образования.

«Нам надо многому учиться, чтобы интегрироваться в Россию, в ее многонациональность, в ее разные культуры, конфессии, разные убеждения, но без нацизма. Без того нацизма, который, к сожалению, поразил сегодня украинцев. Мы хотим, чтобы наши дети ездили по нашей большой Родине, смотрели и учились тому, как надо любить друг друга в многонациональной стране. Нам вместе строить и созидать», — добавил он.

Интерес к Ингушетии проявили ряд ведущих федеральных СМИ. В интервью журналисту телеканалу «Россия 1» Махмуд-Али Калиматов отметил, что за последние годы одним из драйверов роста экономики региона стала сельскохозяйственная отрасль.

Он рассказал, что перераспределение полезных сельскохозяйственных площадей с учетом потребительского спроса позволило Минсельхозу республики добиться высоких достижений. Объем выпуска сельского хозяйства в 2022 году составил 19,5 млрд рублей с ростом к уровню 2021 года на 17,7%. Значительный рост показали зерновые культуры — валовый сбор составил 57 тыс. тонн (44,9%). Картофеля было накопано 56,5 тыс. тонн, при этом рост урожайности составил 30,8%.

«Кстати, это позволило нам значительно снизить цены на картофель в республике. Стоимость картофеля на наших рынках упала с 75-80 рублей до 25-30 рублей. Это существенный момент, так как главная наша забота — это люди, повышение их уровня жизни», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

По словам руководителя субъекта, в Ингушетии также наблюдается увеличение поголовья скота в хозяйствах. Так, численность КРС выросла на 1,9% (74 тыс. голов), поголовья овец и коз на 10,2% (340 тыс.). Соответственно, производство мяса выросло на 6,6% и достигло 9,3 тыс. тонн, надои молока также увеличились до 141 тыс. тонн, при росте на 9,3%.

Динамика роста сельскохозяйственного производства позволила республике занять первое место по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Глава назвал несколько успешно развивающихся производств сельскохозяйственной отрасли. Это запущенный в 2021 году птицекомплекс «Южный». В настоящее время на предприятии имеется шесть корпусов по выращиванию индейки, инкубатор на 75 тысяч яиц. Производится широкий ассортимент продукции в замороженном и охлажденном виде, полуфабрикаты и продукция глубокой переработки. Объем производства в отчетном году достиг 5,5 тыс. тонн, создано 318 рабочих мест.

Вторую очередь птицекомплекса планируется запустить в 2023 году. После завершения строительства мощность предприятия составит 10 тысяч тонн мяса в живом весе в год.

Также эффективно функционирует агрокомплекс «Сунжа», в прошлом году собрано 3,5 тысячи тонн продукции, задействовано 120 человек.

Реализуется проект по возведению тепличного комплекса ООО «Агрокомбинат «Сунжа», предусматривающего производство 15 тыс. тонн в год плодоовощной продукции на площади 22 гектара. В рамках создания тепличного комплекса будет построена подстанция «Тихая», что повысит инвестиционную привлекательность региона, также будет создано 400 новых рабочих мест. В настоящее время закончено строительство инженерных коммуникаций и строительство каркаса на площади 16,5 гектара.

Общаясь с представителями РБК, Махмуд-Али Калиматов рассказал об инвестиционном потенциале республики, об отраслях, которые наиболее интересны инвестору, а также об условиях, которые власти Ингушетии создают для повышения инвестиционной привлекательности региона.

Он отметил, что последние несколько лет наибольший инвестиционный рост наблюдается в сфере промышленности и услуг. При этом он заявил, что, как Главе региона, для него важно, чтобы развивались АПК и туризм.

«С точки зрения увеличения налоговой базы эти направления для нас самые перспективные. У нас очень выгодное географическое расположение, хорошие климатические условия, удобная логистика. Кроме того, у нас действует современное инвестиционное законодательство, мы существенно снизили административную нагрузку на бизнес, обеспечили инфраструктурой, выделив две промышленные зоны. Выявлены и формализованы инвестиционные ниши, которые позволяют предприятиям гарантированно получать доходы», — пояснил Глава Ингушетии.

Махмуд-Али Калиматов добавил, что самими субъектами инвестиционной деятельности, а также и на федеральном уровне подтверждается, что наибольший интерес для инвесторов представляют отрасли АПК, промышленность, туризм и жилищное строительство.

«В целом мы можем делать выводы, что работа правительства региона, нацеленная на улучшение инвестиционного климата, дает свои плоды. Динамика привлечения внебюджетных инвестиций за последние 5 лет стабильна, предполагается незначительное увеличение в 2023 году. Нам удалось обеспечить стабильность притока инвестиций, несмотря на ситуацию, связанную с коронавирусной инфекцией и санкционным давлением в отношении Российской Федерации со стороны недружественных стран. Для инвестора очень важны доверие, прозрачность процедур и снижение административного давления. Нам удалось достичь этих позиций и получить соответствующий результат», — отметил Глава.

По предварительной информации регионального Минэкономразвития, по итогам 2022 года в экономику республики привлечено 13,4 млрд внебюджетных инвестиций по полному кругу предприятий, в том числе по крупным и средним предприятиям 4 млрд рублей. По итогам окончательной оценки ситуация может измениться в положительную динамику. Инвестиционный потенциал Ингушетии Минфином России оценивается сегодня в 70 млрд рублей.

В интервью ИА «Интерфакс» Глава Ингушетии сообщил, что в промышленной зоне Карабулака в 2026 году планируется построить комбинат по производству пшеничной муки.

«В начале июня из шести представленных инвестпроектов мы одобрили три на сумму более 3 млрд рублей. Это строительство первой очереди мукомольного комбината с элеватором в городе Карабулаке общей мощностью 100 тонн зерна в сутки. Предприятие будет производить пшеничную муку и отруби и рассчитано на создание 63 рабочих мест», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, инвестором выступит ООО «Агромельпродукт». Компания планирует вложить в строительство 484,5 млн рублей. Запустят комбинат в 2026 году.

«Дополнительные плюсы реализации данного проекта — это налоговые поступления за прогнозный период 2022-2031 годов в размере 179,4 млн рублей и рост ВРП республики до 500 млн рублей в год», — отметил Глава региона.

Сообщил он и том, что в Ингушетии будут готовить специалистов в области IT-технологий на базе нового колледжа.

«На сегодняшний день здание площадью 10 тыс. квадратных метров выкуплено. На его базе будет создан колледж, который целенаправленно займется подготовкой специалистов в сфере высоких технологий», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, для этого руководство республики будет привлекать высококвалифицированных специалистов, а также готовить преподавательский состав.

«То есть мы создадим первый, серьезный центр IT-технологий. Цифровизация — это направление, которое активно продвигают в правительстве Российской Федерации, и республика будет уделять этому должное внимание», — заявил Глава региона.

В интервью корреспонденту РИА «Новости» Махмуд-Али Калиматов отметил, что в регионе активно ведется работа по развитию инфраструктуры туризма. Закупается туристское оборудование, разрабатываются новые маршруты с электронным путеводителем, строятся придорожные кемпинги. Также реализуются проекты, направленные на создание и развитие доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

«Это позволило нам увеличить туристский поток. В этом году мы ожидаем, что республику посетит более 115 тыс. человек. Это почти на 10 тыс. человек больше, чем в прошлом году. Соответственно, вырос у нас и номерной фонд. Рост по итогам года составил 13% и достиг 450 номеров», — уточнил он.

Глава региона также отметил, что в Ростуризме зарегистрирован первый национальный туристический брендовый маршрут в Ингушетии протяженностью 280 км, который охватывает и горы, и равнины.

«Проводились мероприятия по благоустройству туристических локаций и маршрутов региона. Итогом этой работы стало благоустройство архитектурного комплекса «Эрзи» в Джейрахском районе, мавзолея Борга-Каш, Фуртогского водопада, маршрутов по местам боевой славы в Малгобеке, пеших троп в Даттыхе», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Отвечая на вопрос о поддержке мобилизованных граждан и членов их семей, Глава отметил, что в республике реализуется более 20 мер социальной поддержки. Активное участие в этой работе принимают и предприниматели.

Добровольцам предоставляется единовременная материальная выплата в размере 100 тыс. рублей (экипировка, бронежилеты, каски). Семьям военнослужащих, погибших в ходе участия в СВО, предоставляется единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей.

Около 200 военнослужащим, получившим ранения в ходе участия в СВО, оказана материальная помощь по 100 тыс. рублей. Всем семьям мобилизованных граждан оказана единовременная помощь в размере 100 тыс. рублей.

Всего для оказания помощи военнослужащим направлено около 700 тонн материальной помощи, в числе которой продукты питания, средства личной гигиены, лекарственные препараты, военное обмундирование, средства связи и навигации, средства бытового обеспечения, а также 9 единиц автотранспорта повышенной проходимости.

Недавно в Ингушетии начал свою работу региональный филиал госфонда «Защитники Отечества», который является многофункциональным центром, созданным для решения любых проблем участников СВО и членов их семей.