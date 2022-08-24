«Махмуд-Али Калиматов провел заседание инвестиционного совета при Главе республики с участием членов Кабинета министров и инвесторов. Предприниматели представили на рассмотрение свои проекты. Основная часть озвученных бизнес-идей направлена на расширение потенциала агропромышленного сектора республики», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как пояснили в пресс-службе, в частности представители ООО «Маяк» презентовали идею строительства элеваторного комплекса для хранения зерна в Назрани, стоимость которого составляет 340,7 млн руб., предполагаемое количество рабочих мест — 73, срок реализации — 2022-2023 гг. Планируется создание предприятия сельскохозяйственного назначения по переработке и хранению зерновых культур с помощью специализированного оборудования под названием элеватор. Основным видом деятельности элеватора будет закупка, долгосрочное хранение и сушка зерна, с дальнейшей розничной перепродажей.

Также было заявлено о строительстве завода по переработке грецкого ореха ООО «Ореховый сад» в Назрановском районе на сумму 92 млн руб., планируется реализовать его до 2025 г. и трудоустроить здесь 55 жителей местных сельских поселений. По словам представителей компании, речь о предприятии по переработке грецкого ореха, включая линии по колке, сушке и карамелизации орехового ядра, перемол скорлупы, а также производство орехового масла холодного отжима.

Основной целью проекта ООО «Назрань» стоимостью 829, 2 млн руб. является организация бизнеса по производству и реализации качественной плодово-ягодной продукции, преимущественно садовой клубники, для удовлетворения потребности в продуктах питания на территории юга России. Располагаться предприятие будет на территории сельского поселения Яндаре Назрановского района. Количество создаваемых рабочих мест — 51, срок реализации — 2022-2024 гг.

Кроме того, инвестор ООО «Сервис Лоу» рассказал об организации производства детского питания на базе некогда реализованного, но ныне простаивающего комбината с аналогичным назначением. Реанимация его, предположительно, займет год-полтора, обойдется предварительно в 47 млн руб., будет трудоустроено 63 человека. Здесь намерены обеспечить население качественным продуктом в доступной ценовой категории (детское питание для детей с 6 месяцев, а в дальнейшем различные снеки). Для реализации проекта планируется аренда бездействующего завода детского питания в с. п. Али-Юрт Назрановского района. Представители бизнеса готовы профинансировать работы по восстановлению и доукомплектованию оборудования комбината и заключить договор аренды с последующей возможностью выкупа имущественного комплекса. В дальнейшем планируется расширение производства за счет линии по выпуску кондитерских изделий традиционной турецкой кухни.

Все бизнес-планы нашли поддержку со стороны Главы и правительства республики, особенно проекты орехового сада и пищевой продукции для детей. Калиматов подчеркнул, что работа по улучшению инвестиционного климата продолжится. По его словам, задача региона, являющегося выгодополучателем от деятельности предпринимателя в форме эффектов (налоговых поступлений, рабочих мест) заключается в создании всех условий для минимизации потенциальных рисков для него.

«Благодаря этим усилиям по привлечению бизнес-сообщества на наш рынок его представители и потянулись к нам, стали доверять. Без взаимодействия, слаженной работы исполнительной власти, надзорных органов и предпринимателей прогресс в нашем регионе невозможен», — заявил он.

Стоит отметить, по сравнению с 2019 годом в регионе на 12% увеличилось количество субъектов МСП, а также повысилась доля занятых на субъектах МСП в общей численности занятого населения, что отмечено Национальным рейтингом состояния инвестиционного климата за 2021 год АНО «Агентство стратегических инициатив».

Результатом проведенной работы по увеличению инвестиционной активности региона стало улучшение 24 позиций в Нацрейтинге и второе место по СКФО. В рамках подпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016-2025 годы» государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» реализуются четыре инвестиционных проекта на общую сумму 5837,0 млн руб. с созданием 797 рабочих мест: птицекомплекс «Южный», завод алюминиевых сплавов ООО «РИАЛ», производство детских санитарно-гигиенических средств «БестБренд», реконструкция комбината строительных материалов «НЕОН». А также сформирован пакет 9 новых инициатив на сумму 2 млрд и 448 рабочих мест, уже рассмотренных и одобренных.

Повышению инвестпривлекательности способствовало улучшение инфраструктуры, упрощение оформления пакета документов, получения в аренду земельных участков, налоговые преференции и другие благоприятные факторы.