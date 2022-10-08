Участники встречи обсудили несколько ключевых вопросов повестки, в частности, уборку поздних яровых культур и проведение сезонных полевых работ.

«Осенняя посевная кампания является особенно важным периодом, так как основной урожай зерновых в нашем регионе составляют именно озимые культуры. Мы должны подойти к нему со всей ответственностью, провести посевную в срок, приблизительно до 10 ноября», - отметил Гагиев, обращаясь к руководителям государственных сельхозпредприятий.

В рамках встречи аграрии проинформировали министра о текущей ситуации в госпредприятиях — подготовке сельхозтехники, помещений к зимовке скота, обеспеченности минеральными удобрениями и кормами.

На совещании подробно обсудили и проведение в регионе сельскохозяйственных ярмарок, которые пройдут по поручению Главы республики Махмуд-Али Калиматова.

Первая из них проходит сегодня в сельском поселении Зязиков-юрт Малгобекского района.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в республике убрано 100% озимых и яровых культур из всех уборочных площадей. Всего собрано озимых 75 тыс. тонн: вал озимого рапса составил 3,7 тыс. тонн, озимого ячменя — 21,7 тыс. тонн, озимой пшеницы — 44,5 тонн, также скошено на кормовые цели 5 000 тонн.

Общая площадь яровых культур под урожай этого года составила более 40 000 га. С уборки яровых культур собрано 24,2 тыс. тонн. В общей сложности, с озимых и яровых культур собрано 98,2 тыс. тонн урожая. Всего запланировано посевных площадей 26,6 тыс. га, из них: под озимую пшеницу — 17.6 тыс. га, озимого ячменя — 9,1 тыс. га, тритикале — 0,1 тыс. га.