Организаторами мероприятия выступили Ингушское региональное отделение Общественной организации «Деловая Россия» совместно с Федеральной электронной площадкой «НЭП-Фабрикант» и Электронной информационной системой — «Прогосзаказ. РФ».

В списке спикеров семинара Игорь Бондаренко — замруководителя Департамента по работе с заказчиками ЭТП «НЭП-Фабрикант», Карина Балкарова — директор представительства ЭТП «НЭП-Фабрикант» в СКФО и ЮФО, Константин Аршба — учредитель и руководитель проекта «Прогосзаказ. РФ», эксперт по антикоррупционной экспертизе НПА России, аккредитованный Министерством юстиции, Григорий Александров — член экспертного совета журнала «Прогосзаказ. РФ», а также Рамзан Евлоев врио руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Ингушетии.

«Основной целью мероприятия является информирование заказчиков об основных изменениях в регуляторной среде в сфере размещения заказов, помощь в формировании дополнительной профессиональной компетенции у заказчиков и подрядчиков нашего региона. Это необходимо для более качественного исполнения обеспечения государственных и муниципальных заказов, позволяющих эффективно использовать средства бюджета и внебюджетных источников финансирования для обеспечения государственных и муниципальных нужд», — подчеркнул в своем выступлении председатель ИРО «Деловая Россия» Юсуп Погоров.

В связи с тем, что с 1 января 2022 года вступил в силу оптимизационный закон № 360-ФЗ об унификации и ускорении закупок в рамках исполнения 44-ФЗ, вводятся принципиально новые правила проведения и участия в закупках, расширяется сфера цифровизации закупок вплоть до этапа исполнения, расторжения контракта и обжалования.

Вслед за изменениями закона № 44-ФЗ внесены поправки в сотни подзаконных актов, регламентирующих процедуры закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Опытные эксперты федерального уровня в доступной форме разъяснили заказчикам и подрядчикам Ингушетии самые важные и актуальные изменения в регламентированных закупках в 2022 году, что изменилось и должно измениться в регламентированных закупках в 2022 году, включая новые электронные процедуры, новые требования к участникам и действиям заказчиков, изменения в части заключения контрактов с единственным поставщиком, изменения в правилах одностороннего отказа от заключения контракта, электронное «актирование», а также ознакомили участников семинара с крупнейшей экспертной системой в сфере гос. муниципальных закупок — «Прогосзаказ. РФ».