Платежи

«Долг платежом красен»

Газпром межрегионгаз Назрань призывает жителей Ингушетии своевременно передавать показания счетчика и оплачивать потребленный газ

0

«Газпром межрегионгаз Назрань» напоминает о необходимости своевременно передавать показания счетчика и призывает жителей Ингушетии ежемесячно производит оплату за потребленный газ.

«Напоминаем, что производить оплату и подавать текущие показания за потребленный газ необходимо до 10 числа месяца, следующего за истекшим. Если показания не будут сообщены поставщику вовремя, объем потребляемого ресурса будет определяться исходя из среднемесячного потребления газа. По истечении трехмесячного периода — в соответствии с нормативами потребления газа, что, как правило, значительно превышает суммы, соответствующие начислениям по показаниям счетчика», — говорится в обращении компании.

Узнать о задолженности и произвести сверку оплат, передать показания счетчика газа можно по телефону Горячей линии 8-800-770-74-16 (звонок бесплатный), в мобильном приложении «Мой газ», через личный кабинет абонента на сайте http://mrgnazran. ru/, а также в территориальных участках по месту жительства ООО «Газпром межрегионгаз Назрань».

В компании также напомнили, что для поэтапного погашения задолженности абоненты могут заключать соглашения о реструктуризации, которое позволит продолжить пользоваться газом. В рамках соглашения абоненты оплачивают не менее 30% сразу, а оставшуюся сумму долга выплачивают по индивидуальному графику погашения. При этом текущее потребление газа должно оплачиваться в полном объеме.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии наблюдается увеличение количества туристов
Школьникам Ингушетии рассказали о блокаде Ленинграда
В Ингушетии подвели итоги первого Северо-Кавказского кинофестиваля «Объектив живых историй»
Житель Ингушетии сдался полиции по делу о хранении арсенала боеприпасов
Проблема отсутствия качественного водоснабжения в селе Аршты Ингушетии будет решена
В музее ИЗО Ингушетии состоится открытие персональной выставки Танзилы Измайловой
Глава Назрановского района Ингушетии ушел в отставку
В УПЧ Ингушетии запустили горячую линию по вопросам пенсионной реформы
В Магасе прошёл семинар по повышению квалификации нотариусов и работников нотариальных контор
В Ингушетии дан старт реконструкции ещё одного дорожного объекта
В Ингушетии планируют запустить первую электроподстанцию для питания промышленных предприятий

Главное

Яндекс.Метрика

 