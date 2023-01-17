«Напоминаем, что производить оплату и подавать текущие показания за потребленный газ необходимо до 10 числа месяца, следующего за истекшим. Если показания не будут сообщены поставщику вовремя, объем потребляемого ресурса будет определяться исходя из среднемесячного потребления газа. По истечении трехмесячного периода — в соответствии с нормативами потребления газа, что, как правило, значительно превышает суммы, соответствующие начислениям по показаниям счетчика», — говорится в обращении компании.

Узнать о задолженности и произвести сверку оплат, передать показания счетчика газа можно по телефону Горячей линии 8-800-770-74-16 (звонок бесплатный), в мобильном приложении «Мой газ», через личный кабинет абонента на сайте http://mrgnazran. ru/ , а также в территориальных участках по месту жительства ООО «Газпром межрегионгаз Назрань».

В компании также напомнили, что для поэтапного погашения задолженности абоненты могут заключать соглашения о реструктуризации, которое позволит продолжить пользоваться газом. В рамках соглашения абоненты оплачивают не менее 30% сразу, а оставшуюся сумму долга выплачивают по индивидуальному графику погашения. При этом текущее потребление газа должно оплачиваться в полном объеме.