Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении Банка России по республике, на замедление годового роста цен в регионе также повлияли сокращение издержек производителей некоторых продуктов питания и постепенное налаживание альтернативных каналов поставок ряда непродовольственных товаров на фоне по-прежнему сдержанного спроса. В целом по России инфляция снизилась до 3,51% после 10,99% месяцем ранее.

Продовольственные товары

Наиболее заметно снизился годовой темп прироста цен на продовольственные товары, который составил в марте 4,45% после 19,59% в феврале.

Эффект высокой базы прошлого года, когда из-за ослабления рубля и нарушения логистических цепочек стоимость плодоовощной продукции с высокой долей импорта значительно возросла, повлиял на ускорение удешевления овощей и замедление роста цен на фрукты в годовом выражении.

Предложение мяса увеличилось за счет наращивания производства в регионе и в целом по стране. Кроме того, себестоимость этой продукции уменьшилась — затраты ее производителей на корма сократились. На это повлияли уменьшение цен на зерно, увеличение выпуска комбикормов и государственные меры поддержки животноводческой отрасли. В результате годовой рост цен на мясо кур и индейки замедлился, а говядина подешевела. Замедлился рост цен и на продукцию их переработки: полуфабрикаты и колбасные изделия.

Уменьшение издержек животноводов повлияло и на снижение себестоимости молочной продукции. В результате годовые темпы прироста цен на молоко, масло сливочное, сметану и кисломолочные продукты снизились.

Повышенные запасы масличных, зерновых и сахарной свеклы после рекордного урожая 2022 года обусловили удешевление муки и сахара, а также усилили снижение цен на подсолнечное масло в годовом выражении. Кроме того, заметное влияние на динамику цен этих товаров оказал статистический эффект высокой базы в марте прошлого года. Тогда на фоне возникшей неопределенности люди усиленно запасались продуктами длительного хранения.

Сокращение издержек кондитеров и хлебопекарен на фоне расширения предложения сырья (муки и сахара) замедлило годовой рост цен на печенье, конфеты, торты, хлеб и хлебобулочные изделия.

Непродовольственные товары

Годовой рост цен на непродовольственные товары в марте замедлился до 10,51% после 20,44% месяцем ранее. Основное влияние на эту динамику оказал эффект высокой базы прошлого года, когда из-за возросшей неопределенности и ослабления рубля возник всплеск спроса на фоне ухода с отечественного рынка ряда иностранных компаний и разрыва логистических цепочек. Кроме того, заметное влияние на динамику цен в марте текущего года оказали увеличение предложения за счет налаживания альтернативных каналов поставок и сдержанный спрос. В этих условиях снизились годовые темпы прироста цен на одежду, обувь, медицинские товары, легковые автомобили и шины для них, а также на отдельные виды бытовой техники (пылесосы, стиральные машины, холодильники и прочее).

Услуги

Годовой рост цен на услуги в марте замедлился до 4,98% после 6,83% в феврале. Статистический эффект высокой базы прошлого года, связанный с ажиотажным спросом на автозапчасти на фоне сообщений об уходе крупных иностранных автокомпаний с отечественного рынка, повлиял на замедление роста цен на услуги автосервиса в марте этого года в годовом выражении. Кроме того, на динамику цен на этот вид услуг повлияло возобновление деятельности ряда автотехнических станций. Годом ранее предприятиям пришлось приостановить свою деятельность и переехать в новые здания из-за реконструкции (значительному расширению) участка федеральной автодороги в регионе.

В марте в условиях стабилизации спроса на строительные материалы и восстановления логистических цепочек их поставок расходы собственников жилья на ремонт квартир сложились существенно ниже, чем годом ранее. Это обусловило замедление годовой динамики роста платы за аренду квартир.

Инфляция в Северо-Кавказском федеральном округе и России

Годовая инфляция в Северо-Кавказском федеральном округе в марте 2023 года заметно снизилась и составила 3,61% после 11,46% в предыдущем месяце. Во многом это объясняется статистическим эффектом базы — в расчете годовой инфляции перестал учитываться прошлогодний мартовский всплеск цен. Также годовой рост цен в округе продолжал замедляться под влиянием увеличения предложения ряда продуктов питания, снижения издержек производителей и сдержанной потребительской активности. В целом по России годовая инфляция в марте снизилась до 3,51% после 10,99% месяцем ранее.

Годовая инфляция в России резко снизилась из-за эффекта высокой базы: из ее расчета вышел очень сильный прирост цен в марте прошлого года (7,61% м/м). Соответственно, в марте 2023 года инфляция составила 3,51%, что на 7,48 п.п. ниже значения прошлого месяца. Наиболее значительно уменьшился прирост цен на товары, замедление по услугам было менее заметным. В первую очередь это связано с продолжающимся ростом стоимости услуг в сфере внутреннего и зарубежного туризма, а также авиаперелетов.

Месячные показатели с поправкой на сезонность в марте преимущественно росли по сравнению с февралем. Ценовое давление постепенно усиливается после периода сдержанного роста цен во второй половине 2022 года. По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 5,0 — 7,0% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.