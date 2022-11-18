«На динамику инфляции в регионе в основном оказали влияние расширение предложения плодоовощной и мясной продукции, а также снижение затрат производителей отдельных продовольственных товаров», — сказано в материалах ЦБ.

Отмечается, что годовой темп прироста цен на продовольственные товары в октябре уменьшился до 21,58% после 23,69% в сентябре.

Рост предложения плодоовощной продукции за счет увеличения сбора местными производителями и поставок из соседних регионов повлиял на замедление годового роста цен на яблоки, груши и виноград и ускорил снижение цен на овощи. Дополнительное влияние на замедление годового роста цен на яблоки оказало повышение урожайности, в том числе зимних сортов, за счет увеличения в республике площадей суперинтенсивных садов.

На фоне увеличения поголовья крупного рогатого скота в Ингушетии выросло предложение говядины. Это обусловило замедление роста цен на нее в годовом выражении. Кроме того, вырос объем производства комбикормов и снизились цены на зерно, что способствовало сокращению издержек животноводов на корма. Дополнительное влияние продолжили оказывать принятые на государственном уровне меры поддержки животноводческой отрасли: ограничение экспорта основной кормовой составляющей (сои и соевого шрота), а также предоставление льготных кредитов сельхозпроизводителям на закупку зерна, шротов и витаминов.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в октябре по сравнению с предыдущим месяцем практически не изменился и составил 21,93%.

Из-за роста спроса на фоне некоторого оживления деловой активности в регионе удешевление газомоторного топлива в годовом выражении продолжило замедляться.

Некоторое сокращение предложения товаров из-за приостановки деятельности в России ряда зарубежных компаний и увеличение издержек поставщиков в условиях удорожания логистики привело к ускорению годового роста цен на парфюмерно-косметические товары.

По данным ЦБ, дальнейшее ослабление спроса на товары для строительства и ремонта жилья повлияло на уменьшение годовых темпов прироста цен на отдельные виды стройматериалов (обрезные доски, древесно-стружечные плиты). Кроме того, на динамику стоимости этих товаров оказали влияние действующие ограничения на вывоз лесоматериалов и изделий из них, что привело к увеличению предложения древесины на внутреннем рынке.

Также из-за снижения потребительской активности замедлился рост цен на легковые автомобили отечественного производства.

Годовой темп прироста цен на услуги в октябре увеличился до 4,39% с 4,26% месяцем ранее.

Увеличение пассажиропотока на железнодорожном транспорте из-за закрытия части воздушного пространства на юге страны привело к ускорению годового роста цен на билеты в купейном вагоне.

Эффект низкой сравнительной базы прошлого года обусловил повышение годовых темпов прироста цен на отдельные направления зарубежного туризма. В октябре прошлого года в республике была отмечена переориентация населения на внутренний отдых, что привело тогда к замедлению роста цен на туры в Турцию.