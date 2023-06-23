- Какая инфляция сейчас складывается в Ингушетии? На какие товары цены растут быстрее, а на какие медленнее?

- В мае 2023 года годовая инфляция в регионе увеличилась с 3,3% до 3,9%. В республике в апреле-мае установилась дождливая погода. Сдвинулись сроки созревания лука, моркови и капусты нового урожая. Это привело к более позднему их поступлению на прилавки местных магазинов. В результате замедлилось снижение цен на овощи в годовом выражении.

Как известно, многие товары в республику завозятся из других регионов. Соответственно, увеличение издержек на перевозку из-за удорожания топлива отражается на ценах. По этой причине, например, медленнее чем в апреле, дешевел сахар.

Рост издержек поставщиков на фоне произошедшего в мае ослабления рубля также повлиял на стоимость товаров с высокой долей импорта. В республике ускорился рост цен на некоторые виды бытовой техники, моющие и чистящие средства.

Вырос спрос на авиа- и железнодорожные перевозки в условиях активизации турпотока в республику. Это привело к годовому росту цен на услуги пассажирского транспорта.

Подробная информация об изменении цен в регионе каждый месяц публикуется на региональной странице сайта Банка России в материалах об инфляции.

- Почему нам часто кажется, что реальный рост цен выше официальной инфляции?

- Это вопрос, который очень часто возникает. Официальную инфляцию рассчитывает Росстат. Она показывает, на сколько за год или за месяц выросла стоимость потребительской корзины. В корзину входит около 570 наименований продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, ее состав ежегодно пересматривается с учетом изменения потребительских предпочтений жителей всей страны. Но индивидуальная потребительская корзина заметно меньше. Личная инфляция зависит от стоимости именно тех товаров и услуг, которые каждый покупает чаще всего. Возможно, статья расходов, на которую вы тратите больше всего, занимает незначительную долю в корзине Росстата. Поэтому нельзя судить об инфляции в стране или в республике по изменению цен на покупаемые каждым из нас товары или услуги. Инфляция — это рост общего уровня потребительских цен. Кроме того, человеку свойственно фиксировать в памяти повышение цен на товар, но не снижение. Например, год назад смартфоны подорожали, а сейчас подешевели, но это остается незамеченным.

Для удобства расчета личной инфляции на просветительском ресурсе Банка России «Финансовая культура» создан специальный калькулятор, где каждый может получить оценку личной инфляции в соответствии со своим собственным набором потребляемых товаров и услуг.

- Почему нельзя заморозить цены на товары первой необходимости? Разве это не помогло бы обеспечить ценовую стабильность?

- Временное точечное регулирование цен может сдержать их слишком бурный рост. Это мы видели в 2021 году на примере подсолнечного масла и сахара, когда Правительство России вводило временное предельное ограничение их стоимости.

Но если фиксировать цены длительное время, то есть устанавливать цены искусственно, это приведет к перекосам на рынках, их неконкурентности, дефициту товаров и снижению качества.

Дело в том, что, когда цены устанавливаются рынком, а не «сверху», административным путем, они играют в экономике роль своеобразного «градусника» — показывают, какой товар пользуется спросом, а какой в таких объемах не нужен. Здесь производители могут «подобрать лечение», то есть скорректировать производство, начать производить больше нужных товаров, и цены на них снизятся.

Если цены заморозить, этот механизм сломается. Где-то произойдет затоваривание, а где-то — возникнет дефицит. Кроме того, производители, чтобы удержаться на плаву, могут начать экономить на качестве. Это знакомая старшему поколению ситуация, когда плановая система с регулируемыми ценами привела к дефициту, очередям, низкокачественным товарам и неэффективному производству.

Наша цель — не фиксированные цены, а небольшой предсказуемый рост цен вблизи 4%, чтобы сегодняшних доходов хватило на завтрашние покупки.

- Банк России на заседании 9 июня 2023 года в очередной раз решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Почему бы не снизить, ведь инфляция в стране сложилась существенно ниже 4%?

- Инфляция резко снизилась в марте-апреле из-за того, что из ее расчета вышел скачок цен весны прошлого года. Но это не означает, что она стала устойчиво низкой. Помесячно цены растут, а в мае и годовая инфляция тоже развернулась к росту. Мы видим повышение спроса на многие товары длительного пользования, на услуги, в частности, поездки по стране, туризм. Этому способствует в том числе и рост потребительского кредитования. В то же время предложение может не успевать за ростом спроса. Несмотря на то, что предприятия активно адаптируются к новым условиям, развивается импортозамещение, налаживаются новые каналы поставок — трудности остаются.

Расширение производств ограничено недостатком рабочих рук. Безработица в стране находится на историческом минимуме. В целом риски повышения инфляции в будущем нарастают и Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее.

- Как обстоят дела с кредитованием населения и бизнеса?

- В регионе наблюдается рост совокупного кредитного портфеля. Розничный кредитный портфель в республике по состоянию на 1 мая составил 12,2 млрд рублей, превысив аналогичный показатель предыдущего года на 19,4%. Льготные программы стимулировали интерес граждан к ипотеке, обязательства по которой за год выросли на 23,3%. В свою очередь, обязательства по потребительским кредитам граждан увеличились за год более чем на 18% и составили около 9 млрд рублей.

Если говорить про кредитование бизнеса — уверенный рост наблюдается в сегменте малого и среднего предпринимательства республики. С начала текущего года совокупный объем выдачи заемных средств представителям МСП превысил 820 млн рублей. Что в девять раз больше, чем за тот же период прошлого года. Поддержку кредитованию оказывали как нейтральные денежно-кредитные условия, так и программы государственной поддержки. Отмечу также, что большинство заемщиков среди МСП в республике — сельхозпредприятия.

- Вы сказали про программы льготного кредитования предприятий малого и среднего бизнеса. Какие наиболее востребованные программы сейчас действуют?

- Продолжает действовать расширенная программа стимулирования кредитования субъектов МСП, которую Банк России реализует совместно с Корпорацией МСП. Компании могут рефинансировать имеющийся кредит или взять новый на срок до трех лет. Максимальная ставка по кредитам малому и среднему бизнесу привязана к ключевой ставке и не может превышать ее более чем на 3% для субъектов среднего бизнеса, 4% для субъектов малого бизнеса и 4,5% для субъектов микробизнеса.

Условия программы и перечень банков-участников размещены на сайте Корпорации МСП. В ее реализации участвуют два банка, работающих в Республике Ингушетия.

Субъекты МСП также могут получить кредит по программе льготного кредитования Минэкономразвития «1764». Кредиты на пополнение оборотных средств, инвестиционные цели, а также на рефинансирование уже имеющихся кредитов можно получить по ставке, рассчитываемой как «ключевая ставка плюс 2,75%».

- И в завершение нашей беседы, где бизнесу получить актуальную информацию о мерах поддержки в финансовой сфере? И куда идти за помощью, если права нарушены?

- Лучше всего обращаться за информацией на официальные сайты Банка России, Корпорации МСП, Минэкономразвития и других государственных организаций. На сайте Банка России созданы специальные разделы «Вопросы и ответы» и «Меры защиты финансового рынка», где можно найти подробную информацию о действующих мерах поддержки граждан и бизнеса.

Если вы считаете, что права вашего бизнеса нарушены финансовой организацией, а переговоры с кредитором не помогли, вы можете обратиться за помощью в деловое объединение, в котором состоите. Если и этот способ решения проблемы не дал результата — можно обратиться с жалобой в Банк России через Интернет-приемную или позвонить по номеру 8-800-300-30-00.