Годовой рост цен в регионе замедлился, чему способствовали сокращение издержек производителей некоторых продуктов питания и постепенное налаживание альтернативных каналов поставок ряда непродовольственных товаров на фоне по-прежнему сдержанного спроса. На текущей динамике инфляции также сказался статистический эффект высокой базы — в расчете годовой инфляции постепенно исчерпывается прошлогодний всплеск цен, который в регионе в основном пришелся на март-апрель.

Продовольственные товары

Наиболее заметно снизился годовой темп прироста цен на продовольственные товары, который составил в апреле 0,18% после 4,45% в марте.

Эффект высокой базы прошлого года обусловил ускорение удешевления плодоовощной продукции в годовом выражении. Годом ранее из-за ослабления рубля и нарушения логистических цепочек стоимость овощей и фруктов с высокой долей импорта (картофель, морковь, лук, груши, виноград) значительно возросла. В апреле текущего года подорожание было менее заметным. Кроме того, к ускорению снижения цен на овощи привело расширение предложения со стороны отечественных производителей продукции «борщевого» набора в условиях роста урожая прошлого года.

Снижение издержек производителей (удешевление сырья и упаковки) способствовало замедлению роста цен на майонез и кетчуп в годовом выражении. Имел место и статистический эффект базы. В прошлом году производители соусов столкнулись с существенным удорожанием логистики и сырья.

Удешевление зерна за счет рекордного урожая прошлого года отразилось на сокращении издержек производителей муки и продукции с ее использованием. В результате наблюдалось замедление годового роста цен на мучные кондитерские, макаронные и хлебобулочные изделия. Также динамика цен на кондитерские изделия связана с ускорением снижения цен на сахар в годовом выражении. Причина — расширение его предложения на фоне роста производства из-за высокого урожая сахарной свеклы.

Снижение цен на зерно и сою, а также рост объема производства комбикормов сократили затраты фермеров. Это привело к замедлению годового роста цен на мясо кур, индейку и баранину, а также снижению цен на молоко. Как следствие, уменьшились издержки на сырье переработчиков этой продукции, что способствовало снижению годовых темпов прироста цен на копченое мясо и колбасы. Также замедлился годовой рост цен на сметану и кисломолочные продукты, подешевели в годовом выражении сливочное масло и творог.

Непродовольственные товары

Годовой рост цен на непродовольственные товары в апреле замедлился до 7,68% после 10,51% месяцем ранее. Текущая динамика цен в основном обусловлена эффектом сравнительной высокой базы прошлого года, когда из-за возросшей неопределенности и ослабления рубля существенно вырос спрос на непродовольственные товары. Это сопровождалось уходом с отечественного рынка ряда иностранных компаний и разрывом логистических цепочек. Кроме того, в текущем году отмечено увеличение предложения за счет налаживания альтернативных каналов поставок и наращивания выпуска российскими производителями на фоне сдержанного спроса. Отмеченные факторы способствовали замедлению роста цен в апреле текущего года на медицинские товары, моющие и чистящие средства, одежду и обувь, парфюмерно-косметические и строительные товары, а также на отдельные виды бытовой техники (микроволновые печи, холодильники и прочее).

Услуги

Годовой рост цен на услуги в апреле замедлился до 4,15% после 4,98% в марте.

Основной причиной стал эффект высокой сравнительной базы прошлого года. Тогда увеличились издержки авиакомпаний и поставщиков некоторых бытовых услуг на фоне изменившихся внешних условий. Подорожало обслуживание самолетов, удлинился летный путь, усложнились поставки импортных запасных частей для бытовой техники. В результате в апреле прошлого года значительно ускорился годовой рост цен на услуги авиаперевозчиков и предприятий по ремонту машин и бытовых приборов. В апреле текущего года эти услуги подорожали менее заметно, что привело к удешевлению в годовом выражении авиабилетов и снижению темпов прироста цен на ремонт холодильников и телевизоров.

Инфляция в Северо-Кавказском федеральном округе и России

Годовая инфляция в Северо-Кавказском федеральном округе в апреле 2023 года снизилась до 2,53% после 3,61% в марте. Это немного выше, чем инфляция по России в целом (2,31%). Годовой рост цен в округе продолжил замедляться под влиянием увеличения предложения и сокращения издержек производителей продовольствия. Эффект высокой базы прошлого года стал причиной снижения годового прироста цен на непродовольственные товары. Разовые факторы привели к замедлению годового роста цен на услуги.

Годовая инфляция в России по-прежнему замедлялась из-за эффекта высокой базы: в расчете показателя за последние двенадцать месяцев перестал учитываться значительный ценовой прирост апреля прошлого года. В апреле 2023 года инфляция составила 2,31%, что на 1,20 п. п. ниже значения марта. В среднем непродовольственные товары стоили дешевле, чем в апреле прошлого года, продовольственные товары — столько же, услуги — значительно дороже.

По прогнозу Банка России, с мая, по мере выхода из расчета годовой инфляции низких значений месячных приростов лета — осени 2022 года, показатель годовой инфляции начнет расти. В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5–6,5% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.