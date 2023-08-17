Продовольственные товары

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в июле ускорился до 4,99% после 3,63% месяцем ранее.

На стоимость ряда импортных овощей и фруктов повлияло ослабление рубля. Кроме того, выросли закупочные цены на рынках соседних регионов вследствие увеличения спроса со стороны туристов. Так, картофель, морковь и свекла подорожали в годовом выражении, а рост цен на капусту, лук, бананы и апельсины ускорился.

Статистическим эффектом низкой сравнительной базы прошлого года объясняется удорожание мяса кур, ускорение годового роста цен на яйца и замедление снижения цен на сливочное масло. В прошлом году увеличились объемы производства продукции птицефабрик и переработчиков молока как внутри республики, так и в регионах-поставщиках. Тогда это привело к тому, что яйца подешевели, а рост цен на мясо кур и сливочное масло замедлился. В июле текущего года таких темпов роста производства не наблюдалось, и цены на эти товары снизились в месячном выражении менее заметно.

С начала июня на одной из производственных линий крупнейшего республиканского производителя минеральной воды проводятся ремонтные работы. Сохраняющиеся сложности, связанные с перебоями импортных поставок, повлияли на сроки ремонта оборудования. Это привело к уменьшению предложения продукции предприятия на местном рынке. Отмеченный фактор обусловил ускорение годового роста цен на минеральную и питьевую воду.

Увеличились затраты местных производителей подсолнечного масла на ремонт и обслуживание оборудования. В условиях роста цен на топливо также повысились логистические издержки поставщиков. Эти обстоятельства привели к замедлению удешевления подсолнечного масла в годовом выражении. При этом оно по-прежнему стоило меньше, чем год назад.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в июле по сравнению с предыдущим месяцем почти не изменился и составил 7,70%.

Перенос в цены возросших издержек отечественных автопроизводителей на ряд импортных компонентов из-за ослабления рубля обусловил повышение годовых темпов прироста цен на новые автомобили российского производства.

За счет эффекта высокой сравнительной базы прошлого года снизились темпы прироста цен на медицинские товары, одежду и белье. Так, в июле 2022 года их стоимость увеличивалась в связи с сокращением предложения после ухода с рынка иностранных поставщиков из-за введенных санкций. В то время как в июле 2023 года наблюдалось увеличение предложения этих товаров за счет налаживания альтернативных каналов поставок и наращивания выпуска российскими производителями.

Из-за роста мировых цен на бензин продолжало дорожать моторное топливо на внутреннем оптовом рынке. Это обусловило еще больший, чем в прошлом месяце, годовой прирост цен на него в рознице. Кроме того, эффектом низкой базы прошлого года объясняется динамика цен на газомоторное топливо. Годом ранее расширение предложения на внутреннем рынке за счет уменьшения объема экспорта привело к его удешевлению. В текущем году такого преобладания предложения над спросом не наблюдалось, и годовой рост цен на газомоторное топливо ускорился.

Услуги

Годовой темп прироста цен на услуги в июле замедлился до 4,64% после 5,48% июне.

Эффект высокой сравнительной базы прошлого года (из-за переноса ежегодной индексации тарифов с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года) обусловил замедление годового роста цен на жилищно-коммунальные услуги.

Жители Ингушетии переориентировались на отдых внутри страны. В результате рост цен на услуги зарубежного туризма замедлился в годовом выражении. Кроме того, имел место эффект высокой базы прошлого года, связанный с увеличением расходов туроператоров на трансферы. Год назад существенно выросли издержки авиаперевозчиков вследствие удорожания обслуживания авиапарка и удлинения маршрутов ввиду закрытия части воздушного пространства.

Инфляция в Северо-Кавказском федеральном округе и России

Годовая инфляция в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) в июле 2023 года ускорилась до 4,84% после 3,84% в июне. Это главным образом было обусловлено увеличением спроса и переносом в цены ослабления рубля.

Инфляция в России продолжила расти, достигнув в июле 4,30% (месяцем ранее — 3,25%). Уровень устойчивого ценового давления в годовом выражении превышает 4% и продолжает постепенно усиливаться. В ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит повышаться. Это будет связано с нарастанием ценового давления и выходом из расчета годовой инфляции низких значений месячных приростов летнего периода 2022 года. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.