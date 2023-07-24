Текущую динамику инфляции в основном обусловили увеличение издержек производителей и поставщиков некоторых товаров и услуг на фоне произошедшего ранее ослабления рубля, а также сокращение предложения отдельных видов продовольственных товаров из-за временных производственных сложностей, сообщает пресс-служба Отделения-НБ Республики Ингушетия.

Продовольственные товары

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в июне ускорился до 3,63% после 0,95% месяцем ранее.

На фоне ослабления рубля отмечено удорожание импортной овощной продукции. Кроме того, из-за погодных аномалий и неурожая в странах Средней Азии на мировом рынке выросли цены на некоторые овощи. В этих условиях в регионе наблюдался рост цен на капусту, ускорение роста цен на лук, а также замедление снижения цен на картофель, морковь и свеклу в годовом выражении.

В начале лета на одной из производственных линий крупнейшего производителя минеральной воды республики проводились ремонтные работы, что привело к уменьшению предложения этой продукции на местном рынке. Сохраняющиеся сложности, связанные с перебоями импортных поставок, повлияли на сроки ремонта оборудования. Отмеченный фактор обусловил ускорение годового темпа прироста цен на минеральную и питьевую воду.

Статистическим эффектом низкой базы прошлого года объясняется ускорение годового роста цен на яйца, мясо, молоко и молочную продукцию. Годом ранее увеличились объемы производства продукции птицефабрик и мясомолочных комбинатов. Тогда это привело к тому, что яйца подешевели, а рост цен на мясо и молочную продукцию замедлился. В июне текущего года таких темпов роста производства не наблюдалось и цены снизились в месячном выражении менее заметно.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в июне снизился на 0,26 п. п., до 7,74%, что в основном обусловлено эффектом базы. Год назад вследствие нарушения логистических цепочек и перебоев импортных поставок сокращалось предложение отдельных импортных товаров, в том числе длительного пользования. В текущем году наблюдается увеличение их предложения за счет налаживания альтернативных каналов поставок и наращивания выпуска российскими производителями. В этих условиях в июне замедлился рост цен на медицинские товары и отдельные виды бытовой техники (микроволновые печи, утюги и прочее).

При этом ослабление рубля, наблюдавшееся в конце июня, не успело в полной мере найти отражение в статистике за месяц.

Услуги

Годовой темп прироста цен на услуги в июне увеличился до 5,48% после 4,97% в мае.

Возросли затраты провайдеров цифровых услуг и сервисов на приобретение и ремонт телекоммуникационного оборудования вследствие произошедшего ранее ослабления рубля. Перенос возросших издержек в цены привел к росту стоимости телефонной связи в годовом выражении.

Инфляция в СКФО и России

Годовая инфляция в СКФО в июне 2023 года ускорилась до 3,84% после 2,38% в мае. Это главным образом было обусловлено ростом издержек производителей отдельных продуктов питания и увеличением спроса на рынке продовольствия и в сфере услуг.

Инфляция в России продолжила расти, достигнув в июне 3,25% (месяцем ранее — 2,51%). Ценовое давление постепенно усиливалось в связи с расширением потребительского спроса. В ближайшие месяцы по мере нарастания ценового давления и выхода из расчета годовой инфляции низких значений месячных приростов лета — осени 2022 года показатель годовой инфляции продолжит повышаться. Согласно прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0 — 6,5% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.