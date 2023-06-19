Текущую динамику инфляции в основном обусловили смещение сроков созревания нового урожая овощной продукции из-за непогоды в регионе, а также увеличение издержек поставщиков некоторых товаров на фоне удорожания топлива и произошедшего с начала года ослабления рубля. Кроме того, динамика цен на отдельные услуги формировалась в условиях роста внутреннего туризма.

Продовольственные товары

Годовой прирост цен на продовольственные товары в мае ускорился до 0,95% после 0,18% месяцем ранее.

В регионе из-за проливных дождей в апреле-мае сдвинулись сроки созревания лука, моркови, капусты на более поздний, чем обычно, период. В результате овощи дорожали медленнее в годовом выражении.

Увеличение логистических издержек поставщиков в условиях роста цен на топливо привело к замедлению снижения цен на сахар.

Статистическим эффектом низкой базы прошлого года объясняется годовой рост цен на яйца. В мае прошлого года увеличились объемы производства на птицефабриках в регионах-поставщиках. Тогда это привело к тому, что яйца подешевели, а в мае текущего года роста производства не наблюдалось, и цены снизились не так заметно.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в мае увеличился на 0,32 п. п., до 8,00%.

В условиях закрытия ряда газоперерабатывающих заводов на период проведения ремонтных работ увеличились оптовые цены на отечественном рынке углеводородов. В результате в мае в регионе наблюдался рост цен на газомоторное топливо как в месячном, так и годовом выражении.

Поставщики переносили в цены возросшие издержки, связанные с удорожанием топлива и произошедшим ранее ослаблением рубля, что привело к повышению годовых темпов прироста цен на товары с высокой долей импорта. Так, в республике ускорился рост цен на некоторые виды бытовой техники и приборов, моющие и чистящие средства, а также в этих условиях замедлилось снижение цен на смартфоны.

На фоне перестройки производственных цепочек выросли издержки российских автопроизводителей, что привело к удорожанию новых отечественных автомобилей в годовом выражении.

Услуги

Годовой прирост цен на услуги в мае ускорился до 4,97% после 4,15% в апреле.

Вырос спрос на авиа- и железнодорожные перевозки в условиях активизации внутреннего туризма. Это привело к годовому росту цен на услуги пассажирского транспорта.

Инфляция в Северо-Кавказском федеральном округе и России

Годовая инфляция в Северо-Кавказском федеральном округе в мае 2023 года снизилась до 2,38% после 2,53% в апреле. Это немного ниже, чем инфляция по России в целом (2,51%). Годовой рост цен в округе продолжил замедляться под влиянием увеличения предложения продовольствия и сокращения издержек производителей продуктов питания.

Показатель годовой инфляции в России в мае перешел к росту, увеличившись до 2,51% (месяцем ранее — 2,31%). По сравнению с предыдущим месяцем в годовом сопоставлении ускорился рост цен на услуги, подорожали непродовольственные товары. В то же время снижение стоимости продовольствия ускорилось. В среднем за три месяца (март — май 2023 года) прирост цен составил 0,33%, что в годовом выражении эквивалентно 4,0%.

Ценовое давление постепенно усиливается после периода сдержанного роста цен во второй половине 2022 года. По прогнозу Банка России, в базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5–6,5% в 2023 году, а затем вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.