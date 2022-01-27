Информационно-аналитический комментарий об инфляции в Республике Ингушетия в декабре 2021 года

Продовольственные товары

Годовые темпы прироста цен на продовольственные товары в декабре снизились до 11,84% после 13,88% в ноябре.

Поступление импортной продукции нового урожая и увеличение объемов овощей местных тепличных комплексов способствовали замедлению роста цен на большинство видов овощной продукции (картофель, огурцы, помидоры, лук и морковь) в годовом выражении. Дополнительное влияние на замедление годовых приростов цен на тепличную продукцию оказало сокращение затрат на отопление по причине установившейся более теплой погоды, чем в декабре 2020 года. На динамику цен картофеля также повлиял статистический эффект высоких базовых значений, возникший в декабре 2020 года из-за раннего исчерпания запасов в условиях сложившихся относительно низких объемов урожая.

Восстановление предложения яиц на местном рынке на фоне улучшения общей эпизоотической ситуации в регионах-поставщиках обусловило замедление годовой динамики роста цен на них.

Увеличение поставок муки в декабре 2021 года в большем объеме, чем годом ранее, в условиях восстановления логистических цепочек повлияло на замедление роста цен на этот продукт, что в свою очередь способствовало снижению годовых приростов цен на хлеб и хлебобулочные изделия.

Непродовольственные товары

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в декабре вырос до 8,66% после 8,24% в ноябре.

Сохраняющийся спрос населения региона на товары для ремонта и обустройства жилья в условиях реализации госпрограммы льготной ипотеки продолжил оказывать влияние на увеличение годовых темпов прироста цен на строительные материалы и мебель.

Повышение спроса на продукцию отечественного автопрома в условиях недостаточного предложения из-за дефицита импортных комплектующих обусловило ускорение динамики цен на легковые автомобили.

Перебои с поставками электронных компонентов ввиду сокращения их предложения на мировом рынке привели к ускорению роста цен на электротовары. Рост издержек производителей на фоне повышения стоимости хлопка на мировом рынке, а также удорожание фурнитуры и логистических услуг обусловили увеличение темпов прироста цен на одежду и обувь.

Услуги

Годовой темп прироста цен на услуги в декабре уменьшился до 1,09% после 1,42% в ноябре.

Ухудшение эпидемиологической обстановки в условиях усиления ограничительных мер привело к снижению спроса на услуги железнодорожного транспорта, что обусловило замедление роста цен на них в годовом выражении. Данный фактор повлиял также на снижение цен на турпоездки в Турцию.

По большинству других услуг годовая динамика цен существенно не изменилась.

Инфляция в Северо-Кавказском федеральном округе и России

Годовая инфляция в Северо-Кавказском федеральном округе замедлилась с 9,95% в ноябре до 9,75% в декабре. Это по-прежнему выше инфляции по России в целом, которая осталась на уровне ноября – 8,39%. Динамика инфляции в округе в основном обусловлена расширением предложения на отдельных продовольственных рынках. Также влияние оказали разовые факторы: эффект высокой сравнительной базы 2020 года по некоторым продуктам питания и смещение сроков сбора урожая овощей.

В целом по России в декабре 2021 года годовая инфляция осталась на уровне ноября (8,4%). Ускорение инфляции в 2021 году на 3,5 п.п. произошло за счет удорожания широкого круга товаров и услуг. В декабре месячные темпы роста цен на многие позиции потребительской корзины (с поправкой на сезонность) замедлились после ускорения в октябре – ноябре. Тем не менее в среднем в IV квартале темп прироста цен был максимальным с начала 2015 года. Высокая инфляция в значительной мере отражает влияние факторов длительного действия, в первую очередь превышение спроса над возможностями наращивания выпуска. Рост цен на продукты питания особенно сильно влияет на инфляционные ожидания населения. С учетом растущих инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Денежно-кредитная политика Банка России (ДКП) направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой ДКП, годовая инфляция снизится до 4,0 – 4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.