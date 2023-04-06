По результатам исследований составлен интегральный рейтинг экономической адаптивности российских регионов в прошлом году. По росту индекса промышленного производства Ингушетия занимает в таблице шестую позицию — 110,8%, отмечает пресс-служба Главы и правительства региона.

Индекс промышленного производства в республике начал расти с 2021 года. Два года назад он составлял 10%. По итогам 2022 года, опубликованным Росстатом, он вырос до 10,8%. По мнению властей региона, драйверами роста промышленного производства в республике стали реанимированные простаивающие производства и ряд новых проектов. На сегодняшний день в Ингушетии действуют 47 промышленных предприятий, которые имеют разную степень оснащенности и отдачу.

Глава региона Махмуд-Али Калиматов считает, что положительной динамике в промышленном секторе экономики региона способствовал ряд факторов.

«Реорганизация и запуск ряда производств позволили нам добиться роста промышленности сначала на 10%, а теперь еще и нарастить этот показатель до 10,8%. Несмотря на применяемые к России санкции, я уверен, что мы сможем сохранить этот темп и постепенно достичь того уровня производства, который позволит нам расширить промышленную долю в экономике региона. Кроме того, мы освободили от налога на имущество те предприятия, которые работают на пищевую промышленность. Почти в два раза выросло количество субъектов малого и среднего бизнеса, которые регистрируются у нас. Это более 5 тыс. предприятий», — заявил руководитель субъекта.

Локомотивом развития промышленности в регионе стали такие предприятия, как лесоперерабатывающий комбинат «Мужичи» по производству пиломатериалов, мебельного щита и погонажных изделий мощностью 4,8 тыс. м³ готовой продукции в год. Его стоимость составляет 320 млн рублей, а запуск предприятия позволил создать 46 новых рабочих мест.

В тот же список входят завод по изготовлению алюминиевых сплавов ООО «ЗАС «РИАЛ», стоимостью 398,8 млн рублей на 58 рабочих мест, ООО «АТМ» по производству радиаторов отопления, птицекомплекс «Южный» по производству и переработке мяса индейки. На базе простаивающих заводов были запущены два новых производства — обувная и швейная фабрики (ООО «Фелидже Пэллэ» и ООО «4БРА»). Их стоимость составляет 750 млн и 950 млн рублей соответственно, при выходе на полную проектную мощность здесь будет создано 290 и 1300 рабочих мест.

Показатели индекса производства по видам экономической деятельности, связанной с добычей полезных ископаемых, обрабатывающими производствами, позволили региону по сумме баллов оказаться в середине рейтинга. А по показателям социально-экономической и информационной поддержки регионами СВО республика попала в первую двадцатку.

С начала спецоперации руководитель субъекта подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей мобилизованных. Документ дает им приоритетное право оформлять в детские сады и ясли своих детей вне очереди, для них также предусмотрена отмена родительской платы за посещение учреждений ДОУ. Ученики с 5 по 11 классы должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием. Помимо этого, абитуриентам из числа родственников участников СВО должно предоставляться приоритетное право при поступлении в вузы и колледжи, в том числе и за пределами республики, а также должна разрешаться долгосрочная рассрочка при оплате обучения. Дети из таких семей будут отправляться бесплатно на отдых и лечение, а безработным будут помогать в поисках работы и оформлении соответствующих социальных выплат.

Поручению Калиматова порядка 60 семей мобилизованных получили сертификаты на земельные участки под ИЖС.

«Незыгарь» отмечает, что в новых реалиях регионам придется в первую очередь учитывать в своей работе, кроме хода СВО, еще и тренды политики федерального центра, внешнеэкономическую конъюнктуру, а также лоббировать свои интересы в центре. То есть, самым полезным навыком для региональных властей на сегодняшний день является умение качественно администрировать происходящие процессы. В то же время авторы исследования предупреждают: хотя дотационные субъекты, каковым является Ингушетия, пока в меньшей степени пострадали в результате западных санкций, но ситуация эта, скорее всего, временная.

«Мы понимаем, что в нынешней ситуации сложно долгосрочно прогнозировать стабильные успехи, но мы планируем сохранять нынешний темп роста и постепенно его наращивать, находя новые возможности. У санкций есть и положительная для регионов сторона — они устранили с российского рынка крупных иностранных производителей, конкурировать с которыми для нас было сложно. Теперь открылось новое окно возможностей и не только на внутреннем рынке, но и по внешнеторговым связям. Текущую ситуацию мы рассматриваем как исторический шанс на экономический прорыв», — подчеркнул Калиматов, комментируя положительную динамику в социально-экономическом развитии региона.

Он отметил, что республика взяла хороший старт в промышленном и аграрном секторе экономики.

«В 2022 году объем производства продукции сельского хозяйства у нас составил 14 млрд 166,5 млн руб. В АПК реализуются мероприятия двух национальных проектов — поддержка малого и среднего бизнеса и экспорт продукции. Объем экспортированной продукции за 2022 год составил 7,9 млн долларов. Мы смогли перевыполнить плановый показатель в 1,5 млн долларов на 527%. Участник экспорта продукции ООО «Мукомольный комбинат» в 2022 году экспортировал в Ирак, Грузию, Афганистан свыше 22 тыс. тонн муки собственного производства», — сказал Глава.

Подводя итоги анализа социально-экономического развития регионов, «Незыгарь» пришел к выводу, что российская экономика в 2022 году в целом справилась с санкционным давлением и изменившимися обстоятельствами существования, продиктованными началом СВО.