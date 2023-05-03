«Ингушетия намерена принять участие в этом важном событии, чтобы продемонстрировать свой потенциал для инвесторов и привлечь новые инвестиции в различные отрасли экономики республики. Подписание четырех инвестиционных соглашений станет важным шагом в развитии бизнеса и инфраструктуры региона», — сказал собеседник издания.

В пресс-службе пояснили, что соглашение с ПАО «Сбербанк России» Юго-Западный банк предполагает сотрудничество в области устойчивого развития и применения ESG-практик — это воздействие на окружающую среду, социальная ответственность, корпоративные стандарты управления. Соглашение подчеркивает важность соблюдения высоких стандартов в области прав человека и инклюзии, повышения качества жизни и предоставления равных возможностей сотрудникам и жителям.

Оно также направлено на снижение рисков глобального изменения климата и переход к циклическим и зеленым моделям экономики. Сотрудничество также предполагает развитие систем мониторинга экологического воздействия в регионах присутствия и подтверждает стремление к созданию благоприятных условий для бизнеса и инвестиций в республике.

В рамках контракта между республикой и ПАО «Промсвязьбанк» планируется развитие и внедрение современных банковских технологий в Ингушетии, реализация социально значимых и других инфраструктурных проектов, реализация программ внедрения безналичной формы расчетов по выплате заработной платы с использованием банковских карт и т. д.

Основные планы сотрудничества с Корпорацией МСП касаются совместной работы по расширению возможности предпринимателей на получение господдержки и повышение адресности предлагаемых мер. Сюда входят дополнительные возможности для привлечения финансирования по программам льготного кредитования, гарантийная поддержка участников Национальной гарантийной системы, льготный лизинг оборудования, мероприятия по расширению рынков сбыта и предоставление сервисов и услуг на цифровой платформе «МСП. РФ».

А в рамках сотрудничества с ООО «Инвестстройпроект» подразумевается создание в регионе предприятия по производству очистных сооружений. Для реализации проекта инвестор намерен вложить 100 млн рублей, а республика в свою очередь окажет необходимую поддержку проекту.

«Подписание этих инвестиционных соглашений демонстрирует высокий уровень доверия к инвестиционному потенциалу Ингушетии и подтверждает стремление республики к экономическому развитию и созданию благоприятных условий для бизнеса. Мы надеемся, что подписание этих соглашений приведет к реализации целый ряд новых проектов, которые станут важным шагом в развитии экономики Ингушетии и создании новых рабочих мест», — отметил Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, в рамках Кавказской инвестиционной выставки Ингушетия презентует выставочный стенд и пять прорывных проектов, вошедших в модель экономического развития республики. Сюда входит создание второй очереди агрокомплекса «Сунжа», в рамках которой на территории предприятия появится новый тепличный комплекс и подстанция высокого класса напряжения «Тихая». Также в ТОП-5 прорывных проектов входит развитие единственного всесезонного курорта «Армхи», реализация первого инвестпроекта по развитию солнечной генерации, совместный проект участников кластера алюминиевой промышленности региона по производству литейной оснастки для изготовления алюминиевых слитков и индустриальный парк «Джейрах».

Первая Кавказская инвестиционная выставка, которая соберет ключевых экспертов, инвесторов, представителей федеральных и региональных органов власти, пройдет в многофункциональном выставочном центре «МинводыЭкспо» 3-4 мая. Институт развития «Кавказ. РФ», выступающий генеральным партнером выставки, проведет три панельные сессии. Они будут посвящены поиску новых ниш для инвестиций в территорию, трендам в сфере туризма и особенностям рынка труда макрорегиона.