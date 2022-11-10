В обсуждении вопросов повестки приняли участие заместитель министра экономического развития Российской Федерации Сергей Назаров, руководители субъектов округа.

Калиматов выступил на совещании с докладом о работе, которая ведется властями региона в этом направлении.

«В настоящее время наша деятельность направлена на создание особой экономической зоны Республики Ингушетия, с целью установления особого преференционного режима для субъектов предпринимательской деятельности. Работа ведется при содействии «Ассоциации кластеров, технопарков и особой экономической зоной России», с которой на площадке «Петербургского экономического форума» мной заключено соответствующее соглашение. По итогам проведенной работы в 2022 году предлагаются к согласованию 6 объектов инфраструктуры индустриальных парков региона предварительной стоимостью в 5,1 млрд. руб., из них около 3 млрд. руб. планируется привлечь у АО «КАВКАЗ. РФ», — сообщил Калиматов участникам совещания.

Он также отметил, что регион проводит большую работу по созданию конкурентных условий для привлечения потенциального инвестора.

Глава Ингушетии обратился к полпреду Президента в СКФО Юрию Чайке и заместителю министра экономического развития Сергею Назарову с просьбой поддержать проекты региона.

Как было озвучено, с инициативой возобновить действие ранее отмененного механизма софинансирования затрат на создание индустриальных (промышленных) парков в регионах Северного Кавказа к полномочному представителю Президента обратились главы субъектов округа.

Чайка направил в адрес премьера-министра России Михаила Мишустина обращение с просьбой рассмотреть возможность участия субъектов Северо-Кавказского федерального округа в конкурсном отборе на получение субсидии на строительство индустриальных (промышленных) парков в рамках государственной программы РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика».

«В дальнейшем мной было проведено обсуждение с Михаилом Владимировичем Мишустиным, а также с Министром экономического развития России Максимом Геннадьевичем Решетниковым возможных вариантов решения данного вопроса. На сегодняшний день в рамках поручения председателя правительства Российской Федерации Минэкономразвитием разработаны несколько механизмов создания индустриальных парков с использованием новых инструментов финансирования инвестиционных проектов акционерного общества «КАВКАЗ. РФ», а также критерии отбора соответствующих проектов. По сравнению с действующей системой данными механизмами максимально расширена возможность участия субъектов округа в создании инфраструктуры для индустриальных парков», — подчеркнул полпред.

С более подробной информацией выступил Сергей Назаров.

Об имеющихся в регионах проектах по созданию, развитию и модернизации индустриальных парков рассказали также главы Республики Дагестан Сергей Меликов, Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, Северной Осетии Сергей Меняйло, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, председатели правительств Карачаево-Черкесской Республики Мурат Аргунов и Чеченской Республики Муслим Хучиев.

Кроме того, участники совещания внесли ряд предложений по донастройке разработанных механизмов.

В завершение Чайка поблагодарил правительство и Минэкономразвития Россия за оперативную проработку вопроса и призвал руководителей регионов активно использовать новые возможности во благо развития экономики территорий.

Ранее руководитель Ингушетии сообщал о подготовке конкурсной документации для реализации проектов по созданию инфраструктуры индустриальных парков. Власти рассчитывают, что работы будут проведены с помощью мер господдержки.

По его словам, реализация подобных проектов позволяет уменьшить расходы инвестора, сократить срок окупаемости, повысить инвестиционный имидж региона.

В рамках этих мер планируется в 2024 году создать индустриальный парк «Магас» на базе промышленной площадки в сельском поселении Али-Юрт. Его якорными резидентами станут ООО «Российская инновационная алюминиевая компания» и завод алюминиевых сплавов ООО «РИАЛ».

Индустриальный парк «Джейрах» для предприятий по производству изделий из доломита планируется создать в 2025 году. Его главные резиденты — ООО «Деобаз» и ГУП «Кавдоломит».

Как уточняли «Ингушетии» в пресс-службе Главы и правительства региона, для реализации этих проектов Калиматов в рамках Петербургского международного экономического форума подписал соглашение о сотрудничестве с директором Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андреем Шпиленко.

При поддержке Ассоциации в республике планируется развитие кластеров, технопарков, промышленной инфраструктуры, территорий с преференциальными режимами ведения предпринимательской деятельности, межрегиональной и межотраслевой кооперации для повышения конкурентоспособности, развития научно-технического и промышленного потенциала республики.

Как отметил Шпиленко, в течение двух месяцев в Ингушетии должен появиться промышленный кластер. Для сокращения отставания региона по социально-экономическим показателям от среднероссийских значений разработана новая модель развития республики до 2030 года с включением пяти прорывных проектов на 13,5 млрд рублей.