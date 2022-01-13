В ходе встречи был представлен проект модели социально-экономического развития республики, в рамках которого планируется создание к 2030 году около 14 тысяч новых рабочих мест.

Структура экономики региона включает в себя следующие основные отрасли: агропромышленный комплекс и сельхозпереработка, промышленность, ЖКХ и туризм.

С вступлением в должность Главы республики Махмуд-Али Калиматова перед региональным правительством поставлены задачи улучшения инвестиционной активности и развития МСП, увеличения количества рабочих мест, обеспечения условий для создания на территории региона особой экономической зоны, посредством создания индустриальных (промышленных) парков и технопарков.

Для достижения обозначенных целей в регионе сформирована вся нормативно-правовая база, обеспечивающая повышение инвестиционной привлекательности, введен механизм сопровождения инвестиционных проектов в режиме единого окна, функционируют три промышленные площадки, внедряется механизм республиканского заказа, формируется кластерный подход к управлению экономикой.

За основу взято четыре направления, а именно кластеры алюминиевой промышленности, АПК, туризма и креативной индустрии.

Формирование алюминиевого кластера должно завершиться к концу текущего года. Он объединяет 11 предприятий, в том числе из городов Москвы, Краснодара и Самары.

Социально-экономический эффект планируется достичь за счет создания свыше 1 тыс. рабочих мест, достижения повышения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней до 2030 года в размере свыше 1 млрд руб.

Следующим по значимости является агропромышленный кластер.

Сельское хозяйство — это базовая отрасль для региона. В агрокластер войдут производители фруктов, овощей, молочных продуктов, мяса птицы. Также предполагается создание предприятий глубокой сельхозпереработки.

В 2020-2021 годах расширению агропромышленного кластера способствовала реализация инвестиционных проектов по закладке плодовых культур черешневого сада и одного из крупнейших в России орехового сада.

Туристский кластер является третьим, создаваемым в Ингушетии. Туркластер образовался в 2011 году после включения в Северо-Кавказский туристский кластер двух высокогорных муниципальных районов, тем самым образовав туристско-рекреационную особую экономическую зону на территориях Сунженского и Джейрахского районов.

В 2012 году разработана концепция горно-туристических центров по созданию всесезонных горнолыжных курортов «Цори» на территории Сунженского района и «Армхи» на территории Джейрахского района, но, к сожалению, до сих пор не подготовлены планы территорий и проектно-сметная документация инженерной, транспортной и спортивной инфраструктуры данных курортов.