Инвестиции

Только единство нам поможет

Ингушетия стала местом концентрации предпринимательского сообщества юга России

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В течение двух дней республика станет местом концентрации предпринимательского сообщества юга России: с 29 по 30 сентября в культурной столице региона городе Назрани, на просторных площадях новенького гипермаркета «Строймаркет» пройдет VI Республиканский экономический форум «Деловая Ингушетия-2022».

Впрочем, приехали к нам и бизнесмены, представляющие другие регионы нашей необъятной страны. Например — Томскую область. С утра здесь царило оживление: десятки деловых людей наводили глянец на выделенных им организаторами мероприятия площадках. Кажется, что даже таких «бескрайних просторов» производственного — торгового комплекса будет мало, чтобы обеспечить всех желающих продемонстрировать в лучшем свете свой товар: люди идут и идут с багажом разных объемов через главный вход торгового заведения. Кого тут только нет: одних только представителей крестьянско-фермерских хозяйств, по словам заместителя руководителя республиканского аграрного ведомства Казбека Бекова, — более тридцати.

— Всем мест хватит, — заверила корреспондента газеты «Ингушетия» руководитель минэкономразвития республики Эсет Тумгоева. — Все смогут показать на что способны, каково качество их товара, способны ли они заинтересовать потенциальных инвесторов вложить средства в развитие их бизнеса. К слову, на форуме планируется подписать около десяти инвестиционных соглашений.

К десяти часам к зданию гипермаркета подъехал и Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, который вместе с председателем правительства республики Владимиром Сластениным и гостями региона с интересом осмотрел композицию площадки форума.

Что ж, пожелаем участникам форума удачи в ходе общения, знакомств, встреч на «круглых столах». И да, сегодня, когда пресловутые западные «партнеры» в одночасье превратились для России в откровенных врагов, нам край как надо быть едиными в экономическом пространстве своей страны.

 

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