На площадке форума планируются встречи с крупными региональными инвесторами, изъявившими желание вложить свои финансовые средства в развитие экономики региона.

В ходе мероприятия состоится презентация инвестпроектов по организации производства детского питания, предприятия по выращиванию клубники, прудового хозяйства по выращиванию товарного карпа, мощностью 24 тонны рыбной продукции в год.

Кроме того, будут представлены проекты по строительству элеваторного комплекса для хранения зерна, завода по переработке грецкого ореха, пятизвездочного отеля общей площадью более 10000 кв. м, многоэтажного жилого комплекса со встроенными и пристроенными офисными помещениями, современных охраняемых коттеджей в г. Магасе с полной инженерной инфраструктурой (школа, детский сад, ФОК, бассейн).

Ранее Глава Ингушетии отмечал, что в регионе много внимания уделяется улучшению инвестклимата, так как регион нацелен на создание благоприятных условий для бизнеса. По его словам, росту инвестиционной привлекательности Ингушетии способствовали такие факторы, как развитие инфраструктуры, упрощение процедуры оформления документов, получение в аренду участков земли, налоговые уступки и многое другое.

«Перед нами стоит важная задача — реализовать все подписанные на форуме соглашения. Это отчасти решит вопрос занятости населения — будет создано более 400 рабочих мест. Это также повлияет на рост реального сектора экономики, в том числе и за счет налоговых поступлений. Все эти факторы способны повлиять на общее благополучие региона, на повышение доходов населения», — считает Махмуд-Али Калиматов.

Улучшение инвестиционного климата в Ингушетии подтвердил и Президент России Владимир Путин, отметив в своем выступлении на пленарном заседании ПМЭФ-2022 Ингушетию в числе регионов, добившихся значимых результатов в рейтинге инвестиционного климата — республика сумела подняться на 24 позиции.

Напомним, с 29 по 30 сентября 2022 года, по поручению Главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматова, состоится VI Республиканский экономический форум «Деловая Ингушетия — 2022».

Презентационной площадкой форума будет предоставлена отличная возможность предприятиям и организациям по налаживанию межрегиональных взаимовыгодных связей, установлению новых деловых контактов.

Стоит отметить, что мероприятие имеет особую значимость для социально-экономического развития региона по таким направлениям, как развитие туризма, содействие занятости, поддержка МСП, расширение торговых отношений, обеспечение критического импорта и увеличение экспорта, улучшение условий для импортозамещения в условиях западного санкционного давления на страну.