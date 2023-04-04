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Ингушетию приглашают к участию в Международном климатическом конкурсе «Зеленая Евразия»

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Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» совместно с Евразийской экономической комиссией проводит первый Международный климатический конкурс «Зеленая Евразия».

Его участниками могут стать коммерческие и некоммерческие организации, государственные учреждения, органы власти, различные объединения, а также физические лица — граждане государств — членов ЕАЭС: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызской Республики и России.

Конкурс состоит из четырех этапов: подачи заявки, экспертной оценки, подведения итогов и награждения победителей на Евразийском экономическом форуме 24-25 мая этого года в Москве.

В каждой номинации планируется по одному победителю и двум финалистам. Каждый участник может подать не более трех заявок в следующие номинации: чистая энергия и энергоэффективность, чистая промышленность, устойчивое сельское хозяйство, низкоуглеродный транспорт, зеленое строительство, зеленое финансирование, эффективное обращение с отходами, экологическая культура и вовлечение населения в климатическую повестку, экологический и климатический мониторинг, а также государственная политика в сфере низкоуглеродного развития.

Основой задачей конкурса является выявление и популяризация эффективных практик по климатической митигации (смягчению последствий изменения климата) и адаптации, направленных на устойчивое развитие государств — членов Евразийского экономического союза.

Организаторы отмечают, что конкурс станет ещё одной опорной точкой для укрепления сотрудничества и увеличения доступности конкурентоспособных экотехнологий на евразийском пространстве. Подчеркивается, что взаимный обмен лучшими практиками в сфере климатической повестки между странами — участницами ЕАЭС позволит ускорить экологическую трансформацию в ключевых отраслях экономики и обеспечить климатическую устойчивость в наших странах.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте https://greeneurasia. asi. ru.

Сроки подачи заявок до 10 апреля 2023 года включительно. Участие в конкурсе «Зеленая Евразия» бесплатное. Каждая организация может представить не более чем три проекта в разных номинациях. Всего номинаций в конкурсе 10.

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