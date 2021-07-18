Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона, республиканские власти намерены использовать благоприятные природные условия, а одним из перспективных направлений является развитие животноводства. В последние годы наблюдается устойчивый рост поголовье сельскохозяйственных животных и производство основных видов животноводческой продукции (мяса, молока, меда, яиц и т. д.) Продукция ингушских хозяйств пользуется высоким спросом на внутреннем и международном рынке. С начала года в Ингушетии закупили несколько тысяч голов овец, коз и КРС.

В прошлом году в соответствии с поручением Главы республики Махмуд-Али Калиматова госпредприятиями закуплено пять тысяч овец тушинской породы мясного направления и 320 голов молодняка крупного рогатого скота на откорм. Закуп был произведен за счет прибыли этих ГУПов. Всего к началу 2021 года в Ингушетии во всех категориях хозяйств содержится 68,3 тыс. голов крупного рогатого скота и 283 тыс. голов овец и коз.

В 2021году в республике закуплено около трех тысяч голов овец и 160 голов крупнорогатого скота; до конца текущего года поголовье овец будет доведено до десяти тысяч голов, а поголовье КРС — до 600 голов, отметил в Минсельхозе региона. Рост поголовья — хороший шанс для начинающих фермеров, чтобы выйти в плюс. На праздник Ид аль-Адха в текущем году в госпредприятиях КФХ отобрано 1100 и 400 голов МРС соответственно, для раздачи малоимущим семьям.

Ингушетия — преимущественно аграрная республика. Животноводство составляет 70% в общем объеме сельхозпродукции. Сейчас, по данным республиканского Минсельхоза, в республике функционируют около 2100 крестьянских фермерских хозяйств. Благодаря благоприятным природно-климатическим условиям, наличию пастбищ, в горной Ингушетии развивается мясное и мясомолочное скотоводство, овцеводство, козоводство.

В развитии животноводства ингушские аграрии делают ставку на племенных животных. До начала 2022 года республика планирует приобрести в Дагестане 20 тыс. голов племенных овец различных пород.

Отметим, что за счет средств государственных предприятий в республике не только пополняют численность поголовья, но и восстанавливают заброшенные животноводческие фермы.

В Ингушетии работает девять ГУПов, на базе которых есть животноводческие точки, кошары, около половины из них простаивает без дела. Глава республики поручил, чтобы государственные унитарные предприятия вкладывали свою выручку в восстановление этих объектов.

Для начинающих фермеров в Ингушетии действуют различные программы господдержки. Более 100 фермеров получили грантовую поддержку в рамках программы «Агростартап» для развития КФХ. Конкурс был серьезный — более пяти хозяйств на один грант, за поддержкой обращались более 550 фермеров, ранее сообщала пресс-служба Минсельхоза республики. Грантополучатели будут реализовывать проекты по мясному и молочному скотоводству, овцеводству, птицеводству, пчеловодству, а также по выращиванию плодовых и ягодных культур, производству зерновых, зернобобовых культур.

Гранты для небольших семейных предприятий позволит обеспечить самозанятость сельского населения, повысить деловую активность молодежи на селе и сохранить сельский уклад жизни.

Программа «Агростартап» для начинающих предпринимателей в сфере сельского хозяйства действует в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Данный нацпроект рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.

Для реализации амбициозных планов на базе агроинженерного факультета Ингушского госуниверситета готовят высокоспециализированных специалистов-животноводов.

На кафедре «Зоотехния» ведут научно-исследовательскую работу по ряду перспективных направлений, включая совершенствование генетического потенциала, повышение продуктивности КРС. Отдельное направление — создание нового типа молочного скота на основе использования голштинской породы. По данным пресс-службы университета, выпускники «владеют методами селекции, кормления, содержания различных видов животных и технологиями производства продукции животноводства, на последних курсах получают специализированную подготовку по мясному, молочному скотоводству и овцеводству».