Тумгоев в ходе разговора отметил, что Сбербанк — давний и очень надёжный партнёр Ингушетии. Он входит в число крупнейших работодателей республики, кредитные продукты банка востребованы во всех отраслях экономики региона. Промышленность, сельское хозяйство, строительная отрасль республики, частный сектор реализуют с участием банка крупные социальные проекты.

По словам Виктора Бударина, Сбербанк как в Ингушетии, так и по всей стране остается лидером финансового сектора и активно развивает клиентоцентричную экосистему.

«К примеру, за 11 месяцев 2021 года россияне смогли воспользоваться кредитами в частном секторе на сумму 5,3 трлн руб., что в 1,4 раза больше, чем год назад», — сообщил он.

Банк нацелен на расширение отраслевых рынков, совместно с правительством и бизнесом Ингушетии планирует внедрять цифровые сервисы, позволяющие работать дистанционно.

Стороны договорились оказывать взаимную информационную, методическую и организационную поддержку проектов по развитию экономики региона и пожелали успешного развития, что позволит в дальнейшем вносить достойный вклад в развитие Ингушетии.

Напомним, в Ингушетии начали внедрять автоматизированную систему оплаты проезда на автобусах госпредприятия «Ингушавтотранс» с помощью банковских карт и гаджетов.

По итогам встречи главы Минпромсвязи Ингушетии Бадмы Дорджиева с представителями ПАО «Сбербанк» достигнута договоренность о расширении зоны безналичной оплаты на межмуниципальных и муниципальных направлениях.

Все аппараты для безналичной оплаты будет внедрять ПАО «Сбербанк». Подобное решение дает республике возможность обеспечить технологическое развитие транспортной отрасли, повысить прозрачность системы и качество сервиса для пассажиров.

В скором времени возможность безналичной оплаты проезда будет доступна на всех внутриреспубликанских маршрутах.