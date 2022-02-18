Сотрудничество

Надежный партнер

Ингушский парламент и Сбербанк договорились о совместной поддержке проектов по развитию экономики региона

0

Спикер парламента Магомет Тумгоев встретился и с управляющим Ингушским отделением Сбербанка Виктором Будариным. Стороны обсудили развитие финансового сектора региона и перспективы реализации новых проектов с участием банка.

Тумгоев в ходе разговора отметил, что Сбербанк — давний и очень надёжный партнёр Ингушетии. Он входит в число крупнейших работодателей республики, кредитные продукты банка востребованы во всех отраслях экономики региона. Промышленность, сельское хозяйство, строительная отрасль республики, частный сектор реализуют с участием банка крупные социальные проекты.

По словам Виктора Бударина, Сбербанк как в Ингушетии, так и по всей стране остается лидером финансового сектора и активно развивает клиентоцентричную экосистему.
«К примеру, за 11 месяцев 2021 года россияне смогли воспользоваться кредитами в частном секторе на сумму 5,3 трлн руб., что в 1,4 раза больше, чем год назад», — сообщил он.

Банк нацелен на расширение отраслевых рынков, совместно с правительством и бизнесом Ингушетии планирует внедрять цифровые сервисы, позволяющие работать дистанционно.

Стороны договорились оказывать взаимную информационную, методическую и организационную поддержку проектов по развитию экономики региона и пожелали успешного развития, что позволит в дальнейшем вносить достойный вклад в развитие Ингушетии.

Напомним, в Ингушетии начали внедрять автоматизированную систему оплаты проезда на автобусах госпредприятия «Ингушавтотранс» с помощью банковских карт и гаджетов.
По итогам встречи главы Минпромсвязи Ингушетии Бадмы Дорджиева с представителями ПАО «Сбербанк» достигнута договоренность о расширении зоны безналичной оплаты на межмуниципальных и муниципальных направлениях.

Все аппараты для безналичной оплаты будет внедрять ПАО «Сбербанк». Подобное решение дает республике возможность обеспечить технологическое развитие транспортной отрасли, повысить прозрачность системы и качество сервиса для пассажиров.

В скором времени возможность безналичной оплаты проезда будет доступна на всех внутриреспубликанских маршрутах.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Сунженском районе Ингушетии готовятся к празднованию юбилея республики
В ДК сельского поселения Барсуки Ингушетии прошел литературный час для школьников в рамках Декады родного языка и литературы
В Ингушетии состоится Всероссийский семинар судей по спортивной борьбе
Министр культуры Ингушетии проверила материально-техническое состояние подведомственных учреждений
Ингушские правоохранители задержали интернет-мошенника из Магнитогорска
Жительница Ингушетии попалась на продаже фальшивой брендовой одежды
В музее ИЗО Ингушетии прошел вечер памяти в рамках авторского проекта Аюпа Цуроева «Очевидцы чёрной среды»
Ингушетия оказалась самым некоррумпированным регионом страны
Правительство одобрило госпрограмму Ингушетии по возвращению соотечественников
Пострадавшим от пожара жильцам МКД в Ингушетии власти окажут помощь
Найдены пропавшие в Ингушетии сборщики черемши

Главное

Яндекс.Метрика

 