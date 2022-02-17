«Готовь сани летом, а телегу зимой» — гласит знаменитая пословица, которая никогда не потеряет своей актуальности, особенно для аграриев. И это не случайно, ведь зародилось данное выражение в крестьянской среде, где вся жизнь была связана с землей. Современные землепашцы понимают: житейская мудрость весьма полезна, и если ей следовать, можно сэкономить время, нервы и, конечно же, деньги.

Вот и сельхозпредприятия региона, следуя пословице, несмотря на то, что на дворе стоит зима, заранее готовят семена для посева под урожай 2022 года. А помогают в этом сельхозтоваропроизводителям республики опытные специалисты Россельхозцентра по Ингушетии.

В настоящее время в лабораториях учреждения проводятся анализы проб от партий семян различных культур. В частности, специалистами Сунженского районного отдела на посевные качества исследуются пробы от партии овса 5,5 тонны из СПК «Алхаст». Проверены семена у хозяйства «Зори Кавказа» — овес 60 тонн; ИПК КФХ «Зязиков З. У.» — кукуруза 1,5 тонны, и КФХ

«Могушков А. Б.» — кукуруза 1,75 тонны.

Семенной материал проверяется специалистами филиала на посевные качества: чистоту, массу 1000 семян, всхожесть, влажность и др. Перед определением качества семян проводят их органолептическую оценку, то есть оценку по цвету, блеску, щуплости, морщинистости оболочки и запаху.

Проверку посевных качеств начинают с определения чистоты семян, затем контролируют всхожесть и энергию прорастания семян. Показатели чистоты и всхожести семян характеризуют их посевную годность, которая позволяет правильно рассчитывать нормы посева семян. Влажность семян определяют обычно методом высушивания в сушильном шкафу. Влажность играет большую роль при хранении семян.