Для гостей из ближневосточного региона организовали ряд встреч с участием представителей Минэкономразвития Ингушетии, регионального экспортного центра, Комитета по туризму республики и предпринимателей.

В ходе визита делегация посетила Джейрахский район, где гости смогли увидеть, как развивается туристическая отрасль, расширяется ее инфраструктура, оценить уровень экономического развития региона. Благодаря интересной экскурсии, члены делегации смогли определить для себя позиции дальнейшего сотрудничества.

Во время поездки в Ингушетию гости из ОАЭ обратили внимание также на производственные возможности птицекомплекса «Южный» и завода по изготовлению алюминиевого профиля «РИАК». Их продукция вызвала интерес у арабских инвесторов.

В декабре ООО «Птицекомплекс «Южный» ввело в строй в Малгобекском районе республики завод по переработке мяса индейки по стандартам «халяль».

Птицекомплекс открыл мясоперерабатывающий завод с объемом производства продукции от 20 до 40 тонн ежедневно. Предприятие выпускает тушки, филе грудки большое и малое, крыло целое, плечевая и локтевая части, бедро, филе бедра, фарш и многое другое.

Кроме того, предусмотрено производство субпродуктов, полуфабрикатов, продуктов глубокой переработки (сосиски, сардельки, колбаса), копчено-вареной продукции. Завод предлагает продукцию в охлажденном и замороженном виде. Имеются промышленные камеры шоковой заморозки. Индейки выращиваются на естественных кормах без добавления ГМО, химических примесей, мясокостной и рыбной муки. Продукция соответствует стандартам международной марки «халяль». Процесс убоя птицы происходит в соответствии с требованиями ислама.

По графику птицу реализуют на крупных рынках в регионе.

Строительство ООО «Птицекомплекс «Южный» началось в 2015 году. Суть инвестпроекта за 3,8 млрд рублей заключается в создании вертикально-интегрированного птицекомплекса по промышленному производству и переработке мяса индейки объемом 10 тыс. 235 тонн в год. Птицекомплекс состоит из 36 производственных объектов: шести птичников подращивания, 24 птичников выращивания, инкубатора, комбикормового завода, убойного цеха с цехом глубокой переработки мяса, цеха переработки отходов, пометохранилища. Первую продукцию по современно израильской технологии предприятие выпустило осенью этого года.

Инкубационные яйца индейки закупались в Канаде у компании Cuddy Farms. Она является одним из крупнейших в мире производителей и поставщиков инкубационного яйца индейки.

По данным Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, в 2021 году предприятие начало производить до 5 тыс. тонн мяса индейки. В этом году показатели увеличат вдвое.

Инвесторы выразили готовность вновь посетить Ингушетию уже летом текущего года. По итогам нынешнего визита уже достигнут ряд соглашений по совместной деятельности сторон.

Напомним, что о вариантах оптимального развития экономики Ингушетии, включающих планомерную и системную работу по привлечению в республику инвесторов, заинтересованных в взаимовыгодном сотрудничестве, неоднократно говорил в своих выступлениях Калиматов.

Эта работа на уровне властей региона, правительства республики, министерств и ведомств получила новый импульс в 2022 году.