Как отметил в своем выступлении Глава республики Махмуд-Али Калиматов, за период 2022 года в рамках работы оперативного штаба по поддержке экономического развития в новых реалиях проведена системная работа.

«Приняты законы, согласно которым инвесторам, реализующим проекты от 50 млн руб. и создающим свыше 40 рабочих мест, земельные участки передаются без торгов. Инициаторы, реализующие инвестпроекты по обеспечению продовольственной безопасности и создающие свыше 150 рабочих мест, освобождаются от налога на имущество на один год», — заявил руководитель региона.

По словам Калиматова, также действует закон, предусматривающий снижение с 6 до 2 процентов ставки налога с 1 января 2023 для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы.

В Ингушетии создан и фонд развития промышленности и решен вопрос о его капитализации уже до конца текущего года до 100 млн. руб.

В регионе введен мораторий на все проверки до конца 2022 года кроме проверок, связанных с угрозой причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан.

Власти заключили соглашение с ассоциацией кластеров технопарков и ОЭЗ в целях строительства инвестиционной инфраструктуры для создания и регистрации особой экономической зоны. Это позволит создать особый преференционный режим для предпринимателей региона.

Активная работа ведется по выстраиванию кооперационных цепочек производителей республики в зависимости от отраслей в целях перехода экономики на кластерное развитие.

Результатом проведенной работы по увеличению инвестиционной активности региона стало улучшение позиций Ингушетии в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России.

Результаты рейтинга были озвучены Президентом России на площадке Петербургского международного экономического форума. Путиным была выражена благодарность властям Ингушетии за достигнутые успехи по увеличению инвестиционной привлекательности региона на 24 позиции.

По его данным, по сравнению с 2019 годом в регионе на 12% увеличилось количество субъектов МСП, а также повысилась доля занятых на субъектах МСП в общей численности занятого населения, что отмечено Национальным рейтингом состояния инвестиционного климата за 2021 год АНО «Агентство стратегических инициатив».

Межведомственной комиссией по определению налогового потенциала и легализации объектов налогообложения в этом году выявлено 948 лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, не состоящих на учете, поставлено на учет 215 предпринимателей.

В свою очередь генеральный директор АО «Кавказ. РФ» Хасан Тимижев, в своём выступлении отметил тесное сотрудничество и взаимодействие возглавляемой им корпорации и региональных властей в реализации ряда ключевых инвестиционных проектов, которые были защищены в прошлом году на уровне председателя Правительства России.

По его словам, совместная реализация этих проектов даст значительный эффект для экономики республики.

На сегодняшний день «Кавказ. РФ» тесно отрабатывает два крупных проекта —создание и развитие агротепличного комплекса «Агрокомбинат Сунжа», стоимость инвестиций которого порядка 6 млрд руб., и туристско-рекреационный комплекс «Армхи».

«Сейчас нами разрабатывается проект планировки территории, в этом году он будет утвержден, и его реализация позволит создать нам современную, горнолыжную и коммерческую инфраструктуру на этом курорте. В целом, если говорить о преимуществах и отраслях, перспективных для Ингушетии, то, на наш взгляд, туризм является одним из самых перспективных направлений не только в этом регионе, но и по всему Северо-Кавказскому федеральному округу. И в этом направлении мы готовы активно участвовать в реализации туристических проектов. Убежден, что проекты, включенные в модель экономического развития, и другие предпринимательские инициативы создадут устойчивые предпосылки к экономическому росту Ингушетии», — заявил Тимижев.

Помимо этого, в сотрудничестве с правительством республики прорабатываются вопросы по вовлечению в хозяйственный оборот ряда промышленных предприятий и разработке для них механизмов финансовой поддержки.

В заключение своего выступления гендиректор «Кавказ. РФ» пожелал участникам плодотворной работы, успехов в реализации намеченных планов и подписанных соглашений.

В рамках шестого форума состоялось пленарное заседание, посвященное актуальным проблемам и вызовам, с которыми сталкиваются предприниматели региона.

Экспертами мероприятия выступили Глава республики, заместитель полномочного представителя Президента РФ в СКФО Владимир Надыкто, председатель правления МСП Банка Петр Засельский, директор департамента инвестиций АО «Кавказ. РФ» Андрей Филев и заместитель директора департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития РФ Альбина Муртаева.

В обсуждении тем повестки приняли участие более 100 представителей бизнеса.

Презентационной площадкой была предоставлена отличная возможность предприятиям и организациям по налаживанию межрегиональных взаимовыгодных связей, установлению новых деловых контактов.

Также, в рамках мероприятия организовали многопрофильную выставку.

Вместе с заместителем полпреда Владимиром Надыкто и другими высокими гостями Калиматов осмотрел выставочные павильоны, где более 150 производителей Ингушетии и других регионов продемонстрировали свою продукцию. Предприниматели представили широкий ассортимент промышленных изделий, сельхозпродукты, инновационные технологии и многое другое.

По мнению Калиматова, это свидетельствует о том, что инвесторы считают республику благоприятной для развития своих проектов.

Как и анонсировалось ранее, кульминацией форума стало подписание соглашений о реализации инвестпроектов на общую сумму более 4,5 млрд руб.

Как сообщили газете «Ингушетия» в министерстве экономического развития республики, согласно договоренностям ООО «Маяк» намерено построить первый в регионе элеваторный комплекс для хранения зерна.

«Основным видом деятельности предприятия станут закупка, долгосрочное хранение и сушка зерна для дальнейшей розничной перепродажи. На предприятии будут хранить зерновые культуры и сельскохозяйственное сырьё на короткий и длительный сроки», — сказал представитель ведомства.

Инвестпроект стоимостью 340 млн рублей реализуют до 2024 года. Объем производства составит 70 тыс. кубометров в год. Планируется создание более 70 рабочих мест.

Как отметил собеседник, «Маяк» планирует арендовать земельный участок площадью 6 га в Насыр-Кортском административном округе в Назрани, где будут размещены зернохранилище, производственные и административные здания.

«К наиболее крупным из 11 инвестпроектов можно отнести три. Они касаются строительства гостиницы (1 млрд 72 млн руб.), многоэтажного жилого комплекса со встроенными и пристроенными офисными помещениями (920 млн руб.), и организации предприятия по выращиванию клубники (более 829 млн руб.)», — сообщили в министерстве.

Проект ООО «Гарант» предусматривает создание пятизвездочного гостиничного комплекса с развитой инфраструктурой и широким спектром предоставляемых услуг за счет собственных средств. Семиэтажное здание построят в Магасе. Для этих целей отведут 1,2 га земельного участка. Срок его реализации — 2022-2025г.

ООО «Люкс Хаус» в рамках соглашения реализует проект возведения многоэтажного жилого комплекса со встроенными и пристроенными офисными помещениями. Это ряд зданий и сооружений высотой от 9 до 25 этажей, состоящих из взаимосвязанных разнофункциональных структурных объемов, которые объединяются функционально-планировочным решением, а также композиционным замыслом в единую систему. Финансирование проекта планируется за счет заемных средств, привлеченных на 5 лет у банковского учреждения в сумме свыше 840 млн руб. под 9.1% годовых и собственных средств привлеченных инвесторов и компании. Сроки реализации проекта: 2022 — 2027 гг.

Кроме того власти Ингушетии планируют в этом году за счет внебюджетных источников перезапустить комбинат детского питания на базе предприятия в Назрановском районе, простаивающего на протяжении нескольких лет. Полная мощность производственной линии составит 2,5 тонны готовой продукции в смену. Запуск линии планируется в октябре 2022 года. Общий объем финансирования инвестпроекта — 149 млн руб. Инвестор ООО «АВА» вложит в перезапуск предприятия 45 млн руб. собственных средств, а также привлечёт заемные в размере 104 млн руб.

Стоимостью и своей уникальностью привлекает внимание и проект по выращиванию клубники. ООО «Назрань» намерено вложить 829 млн руб. в создание нового предприятия.

Основной целью проекта является организация бизнеса по производству и реализации качественной плодово-ягодной продукции, преимущественно садовой клубники, для удовлетворения потребности в продуктах питания на территории юга России.

Его реализация планируется в рамках стратегии импортозамещения, которая опирается на развитие собственного производства с учетом международных санкций, создавших благоприятные условия для развития отечественного производства.

Предприятие с объемом производства 970 тонн в год планируется запустить в ингушском селе Яндаре. Срок реализации проекта 2022 — 2024 годы. Инвестор рассчитывает создать более полусотни новых рабочих мест.

На первоначальном этапе предприниматель решил выращивать клубнику сорта Альба. В дальнейшем предполагается расширение ассортимента плодово- ягодной продукции за счет выращивания малины, ежевики, физалиса и пр. ягодных культур. Выбранная технология позволяет выращивать широкую номенклатуру фруктов, ягод и овощей.

Основной целью проекта является организация бизнеса по производству и реализации качественной плодово-ягодной продукции для удовлетворения внутренней потребности в продуктах питания на Северном Кавказе.

Продукцию планируют продавать организациям розничной торговли, общественного питания, кондитерским и косметологическим предприятиям.

Более того, одобренный Минэкономразвития еще один инвестпроект индивидуального предпринимателя предусматривает строительство 76 коттеджей комфорт-класса на территории жилого комплекса 21 микрорайона Магаса для дальнейшей реализации покупателям.

Кроме жилья, планируется возведение объектов социального назначения. Речь идет о строительстве детского сада на 220 мест, дома творчества, административно-общественного центра.

Запроектированные коттеджные дома будут пяти типов: коттеджи «Успех», «Знаменка», «Гармония», компактные дома с гаражом и навесом и двухэтажные, коттеджи в классическом стиле.

Общая площадь домов составит 115100 кв. м.

Под детский сад отведут 1787,0 кв. м, дом творчества — 648 кв. м, для административно-общественного центра- 432 кв. м.

Общая стоимость проекта- 676,8 млн руб. Бизнес-проект реализуют за счет собственных средств в размере 543,8 млн рублей, объем привлеченных средств составит 133,4 млн руб.

Для этих целей власти намерены отвести земельный участок в 8,2 га.

Сроки реализации проекта: 2022 — 2025 годы.